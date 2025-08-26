  • 26 Agosto 2025 -
  26 Agosto 2025
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Il Sindaco autorizzato a firmare accordo di programma con l’autorità portuale della Sicilia Orientale

Il Sindaco Ammatuna: "Grande vittoria per Pozzallo che ha preparato il progetto di messa in sicurezza portuale senza oneri finanziari per il Comune."
Tempo di lettura: 2 minuti


Pozzallo – Approvato dal Consiglio Comunale, nella serata di ieri, lo schema di Accordo di Programma tra il Comune di Pozzallo e l’Autorità di Sistema della Sicilia Orientale, al fine di trasferire l’onere finanziario da restituire alla Regione dal Comune di Pozzallo alla sopraddetta Autorità Portuale, dopo la trasmissione ad essa del progetto nel marzo dello scorso anno.
Nel 2019 il Comune di Pozzallo aveva partecipato ad un bando per accedere al finanziamento di un fondo di rotazione di progettazione che ottenne di 1.171.281,60
euro, utilizzandone per gli studi specialistici 744 132.,34 € a fronte di 941.379,92 €. Pozzallo è forse l’unico Comune d’Italia ad aver approvato un progetto di messa in sicurezza del porto. In questi mesi di trattative con l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, ci sono state delle interlocuzioni complesse e non certamente facili. Non è stato semplice convincere l’Autorità Portuale ad assumersi l’impegno di restituire alla Regione le somme del fondo di rotazione. Alla fine il Comune c’è riuscito ed è una grande vittoria per la città di Pozzallo che consegna un progetto pronto per l’autorizzazione della VIA (valutazione di impatto ambientale) a Roma senza sborsare un euro del bilancio comunale.
Un’altra grande vittoria per il Comune, prosegue il Sindaco di Pozzallo, è stata quella di aver convinto la Commissione Ambientale a Roma a non richiedere la VAS (valutazione ambientale strategica) mediante le continue interlocuzioni con il progettista del PRG di Pozzallo, professor Trombino e con le pressioni esercitate anche dal senatore Sallemi. Un ringraziamento va al Consiglio Comunale che ha autorizzato il Sindaco a firmare l’Accordo di Programma che certamente avverrà a breve. Un altro tassello importante per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della struttura portuale pozzallese.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

