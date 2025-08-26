  • 26 Agosto 2025 -
Cronaca

Caltanissetta: arrestato per aggressione in ospedale

Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 26 Agosto 2025 – I poliziotti della sezione volante, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, nei giorni scorsi, hanno arrestato un cittadino extracomunitario, regolare sul T.N., poiché dopo essere stato trasportato presso il presidio ospedaliero di Caltanissetta, per essere sottoposto a terapia farmacologica, andava in escandescenze effettuando atti di autolesionismo nonché scagliandosi contro gli operatori sanitari e gli agenti con calci. Il ventenne, che era stato rintracciato in una via del centro città dagli operatori del 118 a causa del suo incedere incerto e barcollante, non acconsentiva al trasporto presso il locale ospedale “s.Elia”, rendendo necessario l’intervento delle Volanti di Caltanissetta. A seguito di una “trattativa” intervenuta tra gli agenti, il personale sanitario e il cittadino extracomunitario, si procedeva al trasporto in ambulanza per valutare se sussistevano i presupposti per un eventuale ricovero.

Dopo essere giunti al triage, e intuito che si doveva procedere alla somministrazione di un farmaco, il ventenne cominciava a inveire, minacciare e colpire tutti i soggetti intervenuti, dinanzi sia al personale medico, che agli astanti del locale Pronto Soccorso. Per le ragioni su esposte il cittadino extracomunitario veniva tratto in arresto con custodia carceraria a disposizione dell’A.G. per il successivo rito “direttissimo”.

 

© Riproduzione riservata

