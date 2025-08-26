  • 26 Agosto 2025 -
santa croce camerina | Sport

Circolo velico Kaucana in auge col torneo di minibasket “Memorial Antonio Basile” baciato dal successo

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina – In un’atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione, si è svolto il primo torneo di minibasket “Memorial Antonio Basile”, organizzato dal Circolo Velico Kaucana. Un evento sportivo che ha unito il ricordo di un giovane scomparso prematuramente, Antonio Basile, quindicenne ragusano tragicamente deceduto in un incidente stradale nel 2013, con la voglia di fare sport e di condividere momenti di gioia. Il torneo, riservato ai ragazzi nati nel 2014 e 2015, ha visto la partecipazione di circa 50 giovani atleti provenienti da diverse società sportive: Virtus Ragusa, Olimpia Comiso, Jukà Comiso e Basket Vittoria. Le partite, organizzate con la formula dei gironi all’italiana seguiti da semifinali e finali, hanno regalato momenti di grande intensità e sano agonismo.
La vittoria finale è andata a una delle tre squadre composte da atleti della Virtus Ragusa, che si sono imposti di misura in una combattutissima finale tutta ragusana. La manifestazione ha attirato un pubblico numerosissimo, composto da genitori, amici e dirigenti sportivi, creando un autentico clima di festa. Momento particolarmente apprezzato è stata la presenza dei giocatori della Virtus Ragusa, che hanno condiviso il campo e scattato foto ricordo con i giovani partecipanti, rappresentando un esempio di sportività e passione per i piccoli atleti. Dopo la cerimonia di premiazione, accompagnata da gelati per tutti i bambini, l’evento si è concluso con una conviviale spaghettata presso i locali del Circolo Velico Kaucana, aperta anche alle famiglie, a testimonianza dello spirito di comunità che ha caratterizzato la giornata. Il Circolo Velico Kaucana si conferma non solo come un punto di riferimento per le attività nautiche, ma anche come un vero e proprio motore di animazione culturale e sportiva per l’intera comunità. “Negli anni, il Circolo – spiega il presidente Nunzio Micieli – ha saputo ampliare la sua offerta, organizzando eventi che vanno oltre la vela e gli sport acquatici, coinvolgendo giovani e famiglie in appuntamenti che promuovono valori di solidarietà, memoria e aggregazione sociale. Il “Memorial Antonio Basile” ne è un esempio emblematico: un’occasione per ricordare, ma anche per costruire legami e trasmettere ai più giovani l’importanza dello sport come strumento di crescita e inclusione. Il Circolo Velico Kaucana continua così a essere una realtà viva e dinamica, capace di unire sport, cultura e impegno sociale in un’unica grande missione per il territorio. Le varie attività sono il frutto di proposte e di impegno di tutti i soci che rendono il Cvk una realtà viva e dinamica”.

© Riproduzione riservata

