Ira in piazza. Momenti di tensione a Marina di Modica

Marina di Modica, 25 Agosto 2025 – Durante la serata di lunedì, momenti di tensione si sono verificati in piazza Mediterraneo a Marina di Modica, dove un giovane ha avuto un forte scatto d’ira. L’incidente è avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale, dove il ragazzo ha iniziato a lanciare in aria oggetti che trovava a portata di mano, creando panico tra le numerose persone presenti.

I carabinieri sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. Dopo essere stato calmato e riportato alla ragione, il giovane è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

