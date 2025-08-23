  • 23 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 23 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Niente acqua al cimitero. Nemmeno gli Uffici comunali riescono a parlare con Iblea Acque

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Disservizi consueti al cimitero di Ragusa manca l’acqua, disagi per i cittadini in visita che non possono nemmeno riempire una bottiglia per mettere l’acqua nei vasi per i fiori, servizi igienici con problemi di carattere igienico sanitario e disagi per gli anziani, problemi anche per i commercianti che vendono fiori all’esterno del cimitero che vedono insidiati i loro introiti con i fiori non venduti che rischiano di perdersi.
A mettere in evidenza l’ennesima criticità che coinvolge settori del comune di Ragusa è il consigliere comunale Gaetano Mauro che sottolinea l’incapacità dei responsabili comunali di venire a capo anche delle criticità più semplici da risolvere.
Per i benpensanti sarebbe logico che non si arrivasse ai serbatoi vuoti, qualcuno dei servizi cimiteriali dovrebbe e potrebbe preoccuparsi in tempo di evitare si arrivare ai rubinetti asciutti.

Ma è lo stesso consigliere Mauro a denunciare un particolare di più rilevante gravità: “Pare che gli uffici comunali preposti a risolvere la problematica abbiano incontrato notevoli difficoltà a mettersi in contatto con Iblea Acque per chiedere l’invio di una autobotte, il che impone un immediato intervento dell’assessore per venire a capo della situazione: viene da pensare che se anche gli uffici comunali hanno difficoltà a mettersi in contatto con Iblea Acque, maggiori saranno le difficoltà per il comune cittadino”

Il consigliere Mauro, a questo punto, chiede con forza al sindaco di cercare di mettere ordine, come capo dell’amministrazione, all’interno dei servizi cimiteriali, coinvolgendo assessore, dirigente e funzionari per evitare di arrivare a questo tipo di disagi per i cittadini.
“Ma il Sindaco – conclude il consigliere Mauro – nella sua qualità di Presidente del Comitato di Controllo analogo di Iblea Acque, deve risolvere la questione delle difficoltà per mettersi in contatto con gli uffici della società in house, difficoltà spesso evidenziate dai cittadini, confermate ora dagli uffici comunali.”

574988
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Ragusa. Niente acqua al cimitero. Nemmeno gli Uffici comunali riescono a parlare con Iblea Acque”

  1. Tonino Spinello

    Siete messi e ci avete messi proprio bene, mentre siete bravi a mettere l’uno contro l’altro per chi paga e per chi non paga un prodotto che non dovrebbe essere pagato in quanto bene di sopravvivenza, voi non riuscite nemmeno a contattare una società che ci dite che è vostra e non del privato.
    Mauro senza accorgersi ci ha informato che se non riescono neanche loro a parlare con qualcuno per l’assistenza, cioè con il carrozzone da loro stessi creato, figuriamoci il cittadino che chiede spiegazioni sulle mitiche bollette.

  2. Gino

    Sarà colpa del cambiamento climatico, perché non piove…..🤣🤣
    Non sanno garantire neanche un bene necessario come l’acqua, e cercano consensi 🤣🤣🤣
    Pensate, Agrigento capitale della cultura con l’acqua che arriva una volta ogni due settimane ai cittadini
    Abbassate la saracinesca e andate a cercarvi un lavoro. A Cal…..in k……o vi dovrebbero cacciare.
    Inadeguati clown……..

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube