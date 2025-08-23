Modica Calcio, amichevole a porte chiuse contro il Pro Ragusa. Mancano le autorizzazioni

Modica, 23 agosto 2025 – Il Modica Calcio ha annunciato che l’allenamento congiunto in programma oggi alle ore 16:30 contro il Pro Ragusa si svolgerà a porte chiuse. La decisione riguarda il test che si terrà presso l’impianto sportivo “Vincenzo Barone”.

La società rossoblù ha espresso la speranza di poter accogliere nuovamente i propri tifosi in vista del primo impegno ufficiale della stagione. L’esordio del Modica è fissato per domenica 31 agosto contro il Palazzolo ma se non arriveranno le autorizzazioni per l’impiego dello stadio di Via Nazionale è probabile che si scelga una soluzione alternativa che, allo stato, potrebbe essere Rosolini.

Salva