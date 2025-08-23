MAZARA DEL VALLO, 23 Agosto 2025 – Il grave episodio di discriminazione ha scosso la provincia di Ragusa, suscitando una dura reazione politica. Riguarda la vicenda dell’albergatore di Ragusa che si sarebbe rifiutato di ospitare nella propria struttura una famiglia israeliana, collegando il suo gesto alla complessa e drammatica situazione tra Israele e i palestinesi.
La notizia, pur non entrando nel merito delle questioni politiche e storiche, ha sollevato l’amarezza per un atto che viene definito “ingiustificabile e in netto contrasto con le tradizioni di accoglienza del popolo siciliano”.
A prendere posizione sull’accaduto è stato l’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), Nicola Cristaldi, che ha lanciato un forte messaggio di solidarietà e inclusione.
“Venga questa famiglia a Mazara del Vallo – ha dichiarato Cristaldi – dove potrà ascoltare per cinque volte al giorno l’appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e le processioni cristiane, ma anche una parte di un quartiere abitato soprattutto da musulmani dedicata alla cultura ebraica. Luoghi e comportamenti che dovrebbero portare l’Unesco a riconoscere in Mazara del Vallo un patrimonio dell’umanità”.
L’ex presidente ha sottolineato come la città, da anni, rappresenti un chiaro esempio di convivenza e rispetto tra religioni, culture e tradizioni diverse. Un modello che, secondo Cristaldi, incarna “la più nobile virtù umana: il rispetto”, in netto contrasto con l’episodio di Ragusa.
6 commenti su “Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi: “Venite a Mazara, qui la convivenza è un vero esempio””
A Mazara ai tempi del green cazz mi facevano entrare? Così chiedo per un amico, visto che ci di batte tanto il petto e facciamo i moralisti (falsi e ipocriti) quando si parla di discriminazioni!!! Fate ridere.
Quello accaduto a Ragusa è un episodio minore di denuncia: non possiamo far finta di nulla di fronte al genocidio che sta avvenendo a Gaza. Capisco che, per chi vive nel lusso e nell’agiatezza dei nostri paesi di provincia – Mazara del Vallo compresa – tutto sembri lontano e si viva nella più totale indifferenza. Ma il mondo sta attraversando un dramma che non si vedeva da decenni.
La prepotenza di Israele contro il popolo palestinese, mascherata dall’inganno di voler combattere i terroristi, è semplicemente inaccettabile. Una parola di distanza da parte dei turisti israeliani rispetto a ciò che il loro governo sta facendo sarebbe stata quanto meno opportuna.
In ogni caso, i turisti israeliani possono soggiornare in molti altri alberghi indifferenti alla questione – e certamente lo hanno già fatto. Ma l’opinione pubblica ha il diritto di sapere.
Ciò che ha fatto l’albergatore è giusto.
…andrei cauta nel tirare in ballo “la discriminazione”, pesiamo bene il significato delle parole! “Il rispetto come virtù umana” dovrebbe essere presente in tutti gli esseri umani perché altrimenti chi non la possiede non ne può capire il significato quando qualcuno la rivolge a loro! Non è inoltre il caso di tirare in ballo l’accoglienza siciliana perché non ha niente a che fare con quanto accaduto. Qualcuno ha chiesto all’ albergatore, che è libero di accettare o meno persone nella sua struttura, il perché del suo gesto?
Questo è l’ambiente creato da circensi al potere.
Israele si sta scavando la fossa, ormai gli israeliani anche all’ estero non sono ben visti. In Spagna ho assistito personalmente alla cacciata con pesanti insulti di un gruppo di israeliani.
I cittadini israeliani non hanno nessuna colpa se un cri…….e come Netanyahu sta compiendo uno sterminio. È vergognoso vedere solo condanne per recitare da parte di attori da circo occidentali, Stati Uniti e Italia in primis.
Vendono armi a questo cri……..e. Tutto organizzato per rioccupare Gaza, e non creare uno Stato Palestinese. Palestina libera!! Onore al popolo Palestinese sempre. l
Come mai non ho sentito il sig. Crtistaldi indignarsi quando cacciavano come fossero lebbrosi i russi o gli sequestravano beni mobili e immobili oltre i conti correnti?
E come mai non s’indigna del fatto che il popolo eletto da Dio odia e di conseguenza massacra i “cristiani” a Gaza (musulmani a parte) e in tutti quei paesi che vuole invadere per creare la grande Israele nel tacito consenso di una minoranza politica mondiale? E come mai il sig. Cristaldi non invitava i russi a Mazara vista la quantità di russofobia che perpetrava l’Italia e l’Europa senza un vero motivo?
Quanti albergatori o ristoratori hanno cacciato cittadini russi dai propri locali nonostante la campagna anti russa portata avanti dalla sua amata e guitta politica?
Sig,. Cristaldi noi cittadini comuni conserviamo ancora una certa umanità, voi politici europei o ex (non importa) oltre ad essere ininfluenti sul piano politico, lo siete ancora meno sul piano umano e con queste rimostranze risaltate tutta la vostra superficiale obbedienza ai satanisti.
Non a caso il Card. Pizzaballa dichiara:
“Satana vuole regnare nei luoghi dove visse Gesù Cristo,”
C’è un errore. Non c’è stata nessuna discriminazione, si chiedeva solo di prendere le distanze dal genocidio in corso contro gli abitanti della striscia di Gaza tutti. Israele sta massacrando anche i pochi cristiani presenti, non dimentichiamolo.