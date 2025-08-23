  • 23 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 23 Agosto 2025 -
News in primo piano | Politica

Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi: “Venite a Mazara, qui la convivenza è un vero esempio”

  • 6
Tempo di lettura: 2 minuti

MAZARA DEL VALLO, 23 Agosto 2025 – Il grave episodio di discriminazione ha scosso la provincia di Ragusa, suscitando una dura reazione politica. Riguarda la vicenda dell’albergatore di Ragusa che si sarebbe rifiutato di ospitare nella propria struttura una famiglia israeliana, collegando il suo gesto alla complessa e drammatica situazione tra Israele e i palestinesi.

La notizia, pur non entrando nel merito delle questioni politiche e storiche, ha sollevato l’amarezza per un atto che viene definito “ingiustificabile e in netto contrasto con le tradizioni di accoglienza del popolo siciliano”.

A prendere posizione sull’accaduto è stato l’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), Nicola Cristaldi, che ha lanciato un forte messaggio di solidarietà e inclusione.

“Venga questa famiglia a Mazara del Vallo – ha dichiarato Cristaldi – dove potrà ascoltare per cinque volte al giorno l’appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e le processioni cristiane, ma anche una parte di un quartiere abitato soprattutto da musulmani dedicata alla cultura ebraica. Luoghi e comportamenti che dovrebbero portare l’Unesco a riconoscere in Mazara del Vallo un patrimonio dell’umanità”.

L’ex presidente ha sottolineato come la città, da anni, rappresenti un chiaro esempio di convivenza e rispetto tra religioni, culture e tradizioni diverse. Un modello che, secondo Cristaldi, incarna “la più nobile virtù umana: il rispetto”, in netto contrasto con l’episodio di Ragusa.

574980
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

6 commenti su “Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi: “Venite a Mazara, qui la convivenza è un vero esempio””

  1. Stefano

    A Mazara ai tempi del green cazz mi facevano entrare? Così chiedo per un amico, visto che ci di batte tanto il petto e facciamo i moralisti (falsi e ipocriti) quando si parla di discriminazioni!!! Fate ridere.

    2
    2
  2. Piero

    Quello accaduto a Ragusa è un episodio minore di denuncia: non possiamo far finta di nulla di fronte al genocidio che sta avvenendo a Gaza. Capisco che, per chi vive nel lusso e nell’agiatezza dei nostri paesi di provincia – Mazara del Vallo compresa – tutto sembri lontano e si viva nella più totale indifferenza. Ma il mondo sta attraversando un dramma che non si vedeva da decenni.
    La prepotenza di Israele contro il popolo palestinese, mascherata dall’inganno di voler combattere i terroristi, è semplicemente inaccettabile. Una parola di distanza da parte dei turisti israeliani rispetto a ciò che il loro governo sta facendo sarebbe stata quanto meno opportuna.
    In ogni caso, i turisti israeliani possono soggiornare in molti altri alberghi indifferenti alla questione – e certamente lo hanno già fatto. Ma l’opinione pubblica ha il diritto di sapere.
    Ciò che ha fatto l’albergatore è giusto.

    6
    4
  3. Carmela

    …andrei cauta nel tirare in ballo “la discriminazione”, pesiamo bene il significato delle parole! “Il rispetto come virtù umana” dovrebbe essere presente in tutti gli esseri umani perché altrimenti chi non la possiede non ne può capire il significato quando qualcuno la rivolge a loro! Non è inoltre il caso di tirare in ballo l’accoglienza siciliana perché non ha niente a che fare con quanto accaduto. Qualcuno ha chiesto all’ albergatore, che è libero di accettare o meno persone nella sua struttura, il perché del suo gesto?

    1
    2
  4. Gino

    Questo è l’ambiente creato da circensi al potere.
    Israele si sta scavando la fossa, ormai gli israeliani anche all’ estero non sono ben visti. In Spagna ho assistito personalmente alla cacciata con pesanti insulti di un gruppo di israeliani.
    I cittadini israeliani non hanno nessuna colpa se un cri…….e come Netanyahu sta compiendo uno sterminio. È vergognoso vedere solo condanne per recitare da parte di attori da circo occidentali, Stati Uniti e Italia in primis.
    Vendono armi a questo cri……..e. Tutto organizzato per rioccupare Gaza, e non creare uno Stato Palestinese. Palestina libera!! Onore al popolo Palestinese sempre. l

    1
    1
  5. Tonino Spinello

    Come mai non ho sentito il sig. Crtistaldi indignarsi quando cacciavano come fossero lebbrosi i russi o gli sequestravano beni mobili e immobili oltre i conti correnti?
    E come mai non s’indigna del fatto che il popolo eletto da Dio odia e di conseguenza massacra i “cristiani” a Gaza (musulmani a parte) e in tutti quei paesi che vuole invadere per creare la grande Israele nel tacito consenso di una minoranza politica mondiale? E come mai il sig. Cristaldi non invitava i russi a Mazara vista la quantità di russofobia che perpetrava l’Italia e l’Europa senza un vero motivo?
    Quanti albergatori o ristoratori hanno cacciato cittadini russi dai propri locali nonostante la campagna anti russa portata avanti dalla sua amata e guitta politica?
    Sig,. Cristaldi noi cittadini comuni conserviamo ancora una certa umanità, voi politici europei o ex (non importa) oltre ad essere ininfluenti sul piano politico, lo siete ancora meno sul piano umano e con queste rimostranze risaltate tutta la vostra superficiale obbedienza ai satanisti.
    Non a caso il Card. Pizzaballa dichiara:
    “Satana vuole regnare nei luoghi dove visse Gesù Cristo,”

    1
    1
  6. Giorgio

    C’è un errore. Non c’è stata nessuna discriminazione, si chiedeva solo di prendere le distanze dal genocidio in corso contro gli abitanti della striscia di Gaza tutti. Israele sta massacrando anche i pochi cristiani presenti, non dimentichiamolo.

    1
    2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube