Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi: “Venite a Mazara, qui la convivenza è un vero esempio”

MAZARA DEL VALLO, 23 Agosto 2025 – Il grave episodio di discriminazione ha scosso la provincia di Ragusa, suscitando una dura reazione politica. Riguarda la vicenda dell’albergatore di Ragusa che si sarebbe rifiutato di ospitare nella propria struttura una famiglia israeliana, collegando il suo gesto alla complessa e drammatica situazione tra Israele e i palestinesi.

La notizia, pur non entrando nel merito delle questioni politiche e storiche, ha sollevato l’amarezza per un atto che viene definito “ingiustificabile e in netto contrasto con le tradizioni di accoglienza del popolo siciliano”.

A prendere posizione sull’accaduto è stato l’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), Nicola Cristaldi, che ha lanciato un forte messaggio di solidarietà e inclusione.

“Venga questa famiglia a Mazara del Vallo – ha dichiarato Cristaldi – dove potrà ascoltare per cinque volte al giorno l’appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e le processioni cristiane, ma anche una parte di un quartiere abitato soprattutto da musulmani dedicata alla cultura ebraica. Luoghi e comportamenti che dovrebbero portare l’Unesco a riconoscere in Mazara del Vallo un patrimonio dell’umanità”.

L’ex presidente ha sottolineato come la città, da anni, rappresenti un chiaro esempio di convivenza e rispetto tra religioni, culture e tradizioni diverse. Un modello che, secondo Cristaldi, incarna “la più nobile virtù umana: il rispetto”, in netto contrasto con l’episodio di Ragusa.

