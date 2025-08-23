Scicli Calcio, al via la stagione 2025/2026: superati i primi test, da lunedì parte il ritiro

Lo Scicli Calcio del presidente Bartolo Alecci e del direttore generale Peppe Puglisi ha ufficialmente acceso i motori per la stagione 2025/2026. Venerdì 22 agosto la squadra si è ritrovata per il primo raduno, appuntamento fondamentale in vista del ritiro precampionato. La giornata è stata dedicata ai test fisici, tra cui il controllo del peso-forma e il tradizionale test di Gacon, superati con ottimi riscontri da parte dell’intero gruppo. Un segnale incoraggiante per il tecnico Uccio Pisani, che potrà così avviare il lavoro atletico su basi già solide. Il programma entrerà nel vivo da lunedì 25 agosto, con l’inizio ufficiale del ritiro e delle sedute di preparazione. La squadra si allenerà presso la struttura del “Polivalente”, scelta resa necessaria dall’indisponibilità dello stadio “Ciccio Scapellato”, attualmente interessato da lavori di manutenzione. Grande entusiasmo e determinazione animano l’ambiente sciclitano, che punta a vivere una stagione da protagonista. Con la macchina organizzativa già ben avviata e una squadra pronta a mettersi in gioco, i presupposti per un campionato di alto livello ci sono tutti.

