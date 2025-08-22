Modica, un epilogo memorabile per le Passeggiate Barocche

Modica, 21 agosto 2025 – Si è conclusa in modo memorabile l’edizione 2025 delle Passeggiate Barocche, un’iniziativa culturale curata con passione e rigore da due instancabili figure della cultura modicana: Uccio Barone e Paolo Nifosì. L’ultimo appuntamento ha portato i partecipanti nel cuore di Modica Alta, nella maestosa Chiesa di San Giovanni Evangelista, un autentico scrigno di storia, arte e spiritualità.

Grazie a una meticolosa ricerca condotta negli archivi parrocchiali, notarili e di stato, sono stati svelati racconti inediti sui quattro monumenti protagonisti di questa edizione. Le vicende delle antiche famiglie modicane, le loro rivalità, gli intrighi e le lotte che hanno segnato la nascita e l’evoluzione di questi capolavori architettonici sono state restituite con una vivida intensità, dando vita a ogni pietra e ogni dettaglio.

Come sempre, ascoltare il professor Barone è stato un piacere intellettuale e umano. Le sue parole, dense di sapere e passione, hanno reso ogni elemento della chiesa un testimone parlante del passato. Un legame di stima che si è ulteriormente rafforzato, come ha dimostrato l’intervista in diretta trasmessa ieri sera, in apertura della serata.

Uno scrigno di storia e arte: la Chiesa di San Giovanni Evangelista

La Chiesa di San Giovanni Evangelista, che domina Modica Alta con la sua imponente scalinata, affonda le sue radici nel VII secolo, quando sul luogo sorgeva una chiesa e un monastero benedettino fondati da San Gregorio Magno. Rimaneggiata nel XII secolo, fu poi distrutta dal devastante terremoto del 1693 e successivamente ricostruita in stile barocco. La sua facciata neoclassica, che la rende un punto di riferimento visivo per tutta la città, è il risultato di un progetto dell’architetto Salvatore Rizza, completato tra il 1893 e il 1901.

All’interno, i visitatori possono ammirare decorazioni barocche, altari marmorei e opere d’arte che raccontano secoli di fede e bellezza.

