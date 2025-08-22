Sanità iblea, un grido d’allarme dal Comitato Articolo 32: “Cittadini esasperati, sindaci omertosi”

RAGUSA, 22 Agosto 2025 – Il Comitato Civico Articolo 32, presieduto da Rosario Gugliotta, lancia un duro attacco contro i disservizi della sanità pubblica in provincia di Ragusa e l’atteggiamento dei rappresentanti istituzionali. In una nota stampa, il Comitato denuncia un’escalation di criticità e una “pericolosa accelerazione” dei problemi che affliggono i cittadini.

La nota cita alcuni casi eclatanti che hanno fatto scalpore negli ultimi giorni: i disservizi nella guardia medica di Vittoria, le 49 ore di attesa su una barella di un’anziana disabile al pronto soccorso di Modica e il rinvio di 16 mesi di un esame per un malato oncologico. Questi episodi, uniti alle centinaia di segnalazioni sui social, sono visti dal Comitato come la conferma che gli allarmi lanciati in passato non erano infondati.

Un ulteriore problema sollevato riguarda la gestione degli accessi al pronto soccorso di Modica. Numerosi utenti, scrive il Comitato, segnalano che le guardie giurate incaricate della vigilanza si comportano come dei “buttafuori”, impedendo l’ingresso agli accompagnatori di persone fragili, spesso anziani o disabili.

Secondo il Comitato, non si possono affidare a semplici vigilantes compiti che richiederebbero protocolli specifici di accoglienza e un’attenta gestione delle persone in difficoltà. Le “maniere spicce e sgarbate” rischiano solo di generare ulteriori tensioni. La nota sottolinea che la gestione delle intemperanze dovrebbe essere affidata alle forze dell’ordine, per garantire serenità al personale sanitario.

Di fronte a un contesto di “problematiche vecchie e nuove, inefficacemente gestite dai manager”, il Comitato plaude all’iniziativa del sindaco di Chiaramonte, Sebastiano Cutello, che ha denunciato la situazione all’Autorità Giudiziaria. La sua azione, si legge nella nota, contribuisce a “squarciare il muro di assuefazione che circonda il sistema sanitario”.

Al contrario, il Comitato Civico Articolo 32 critica aspramente il “silenzio omertoso” di altri sindaci e la “pressoché totale inesistenza” degli assessori alla sanità. L’auspicio finale è che altri rappresentanti delle comunità locali si uniscano a Cutello, non solo per far emergere eventuali responsabilità, ma anche per promuovere incontri più frequenti tra i vertici dell’ASP e i cittadini, al fine di trovare soluzioni concrete ai problemi.

