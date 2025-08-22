  • 22 Agosto 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Modica, la V A “Ragioneria” si ritrova dopo 40 anni: “Una classe, una famiglia”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 22 Agosto 2025 – Emozione, sorrisi e una punta di nostalgia hanno riempito l’aria a Modica, dove gli ex studenti della classe V A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” si sono riuniti per celebrare un traguardo speciale: i 40 anni dal loro diploma.
Era il lontano 1985 quando, tra libri di ragioneria e i primi sogni per il futuro, quei ragazzi varcavano la soglia della scuola per l’ultima volta. Oggi, a quattro decenni di distanza, hanno deciso di ritrovarsi in una serata ricca di ricordi e calore, dimostrando che il tempo non può scalfire i legami autentici.
L’incontro, organizzato con cura da alcuni ex alunni, si è svolto in un’atmosfera di grande affetto e familiarità. I racconti di gioventù si sono mescolati a quelli della vita adulta, tra aneddoti divertenti, fotografie d’epoca e brindisi per celebrare un’amicizia che non è mai venuta meno. Le risate di allora hanno trovato eco in quelle di oggi, più mature ma non meno sincere.
“È come se gli anni non fossero mai passati,” ha raccontato uno degli ex studenti, “ci siamo ritrovati con lo stesso spirito di amicizia che ci univa sui banchi di scuola. Ognuno di noi ha seguito strade diverse, ha costruito la propria vita, ma quel legame rimane indelebile, come un filo che non si è mai spezzato”.
La serata è culminata con un momento simbolico: una grande torta che portava la scritta: “Quarant’anni di ricordi, amicizia e risate… la scuola finisce ma i legami restano.”
Un finale dolce e significativo per una rimpatriata che non è stata solo una celebrazione del passato, ma un rinnovo della promessa di restare uniti. Perché quella che un tempo era la V A, oggi è, a tutti gli effetti, ancora una famiglia.

© Riproduzione riservata

