  • 22 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 22 Agosto 2025 -
chiaramonte gulfi | Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Quindicenne chiaramontano muore in un’azienda agricola di Ragusa: mistero sulle cause

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 22 Agosto 2025 – Un tragico incidente si è verificato oggi nelle campagne di Ragusa, in Contrada Gebbia  Battaglia, vicino al confine con Chiaramonte Gulfi, dove un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, ha perso la vita in un’azienda agricola. Le circostanze del decesso rimangono al momento incerte e sono in corso le indagini per far luce sull’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato trovato a terra, privo di sensi, vicino a una stalla. Sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto.  Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che, vista la gravità delle sue condizioni, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto prima dell’arrivo dell’elicottero.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri e i funzionari dello Spresal, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per coordinare le operazioni e dare il via agli accertamenti necessari a determinare le cause precise del decesso.  L’azienda è di proprietà della famiglia della vittima.

574915
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube