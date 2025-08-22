Quindicenne chiaramontano muore in un’azienda agricola di Ragusa: mistero sulle cause

RAGUSA, 22 Agosto 2025 – Un tragico incidente si è verificato oggi nelle campagne di Ragusa, in Contrada Gebbia Battaglia, vicino al confine con Chiaramonte Gulfi, dove un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, ha perso la vita in un’azienda agricola. Le circostanze del decesso rimangono al momento incerte e sono in corso le indagini per far luce sull’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato trovato a terra, privo di sensi, vicino a una stalla. Sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che, vista la gravità delle sue condizioni, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto prima dell’arrivo dell’elicottero.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri e i funzionari dello Spresal, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per coordinare le operazioni e dare il via agli accertamenti necessari a determinare le cause precise del decesso. L’azienda è di proprietà della famiglia della vittima.

