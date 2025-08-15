La vera sfida di Modica: “Lavorare insieme per un futuro migliore”

Modica, 15 agosto 2025 – Da alcuni giorni, Modica sembra essere il palcoscenico di un’insolita rappresentazione teatrale, dove le istituzioni cittadine si autocelebrano con post e comunicati per i “miracoli” compiuti. Come sottolinea il presidente di ConfCommercio Modica, Giorgio Moncada, questa narrazione edulcorata non corrisponde alla realtà. La vera sfida, che molti sembrano ignorare, è la mancanza di una cultura della collaborazione e dell’armonia, un elemento fondamentale per lo sviluppo di una comunità civile e prospera.

Moncada dipinge un quadro in cui ogni attore politico gioca una partita solitaria, dimenticando che la vera forza risiede nel gioco di squadra. A che servirebbe una città pulita ma deserta, o piena di eventi ma sporca? E ancora, che senso ha una città ordinata ma con le serrande dei negozi abbassate? Il rischio, in questa corsa al protagonismo, è di perdere tutti.

Per Moncada, la città ha un disperato bisogno di una visione strategica e di un impegno serio da parte dei suoi rappresentanti, a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale. È un appello alla responsabilità, ma anche un invito ai cittadini a essere compatti e a sostenere un progetto comune. In un momento in cui c’è chi lavora in silenzio e chi si vanta di successi altrui, il presidente di ConfCommercio sottolinea l’importanza di abbassare i toni e rimettersi a lavorare, con umiltà e serietà.

“La città ha una congiuntura di rappresentanza politica importante, ma questo potenziale rischia di essere sprecato a causa di protagonismi “sterili e di maturità adolescenziale”. L’invito di Giorgio Moncada è quello di mettere da parte le ambizioni personali e “concentrarsi sul bene comune, per far risalire la china a Modica e mantenerla ai vertici che merita. Conclude il suo intervento con un augurio di buon Ferragosto, e un pensiero speciale a chi, in questo momento, desidera solo la pace”.

