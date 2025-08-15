  • 15 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 15 Agosto 2025 -
Attualità | Modica

La vera sfida di Modica: “Lavorare insieme per un futuro migliore”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 agosto 2025 – Da alcuni giorni, Modica sembra essere il palcoscenico di un’insolita rappresentazione teatrale, dove le istituzioni cittadine si autocelebrano con post e comunicati per i “miracoli” compiuti. Come sottolinea il presidente di ConfCommercio Modica, Giorgio Moncada, questa narrazione edulcorata non corrisponde alla realtà. La vera sfida, che molti sembrano ignorare, è la mancanza di una cultura della collaborazione e dell’armonia, un elemento fondamentale per lo sviluppo di una comunità civile e prospera.

Moncada dipinge un quadro in cui ogni attore politico gioca una partita solitaria, dimenticando che la vera forza risiede nel gioco di squadra. A che servirebbe una città pulita ma deserta, o piena di eventi ma sporca? E ancora, che senso ha una città ordinata ma con le serrande dei negozi abbassate? Il rischio, in questa corsa al protagonismo, è di perdere tutti.

Per Moncada, la città ha un disperato bisogno di una visione strategica e di un impegno serio da parte dei suoi rappresentanti, a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale. È un appello alla responsabilità, ma anche un invito ai cittadini a essere compatti e a sostenere un progetto comune. In un momento in cui c’è chi lavora in silenzio e chi si vanta di successi altrui, il presidente di ConfCommercio sottolinea l’importanza di abbassare i toni e rimettersi a lavorare, con umiltà e serietà.

“La città ha una congiuntura di rappresentanza politica importante, ma questo potenziale rischia di essere sprecato a causa di protagonismi “sterili e di maturità adolescenziale”. L’invito di Giorgio Moncada è quello di  mettere da parte le ambizioni personali e  “concentrarsi sul bene comune, per far risalire la china a Modica e mantenerla ai vertici che merita. Conclude il suo intervento con un augurio di buon Ferragosto, e un pensiero speciale a chi, in questo momento, desidera solo la pace”.

574364
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube