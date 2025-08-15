Forza Italia Scicli si riorganizza in attesa del tavolo provinciale

Scicli, 15 agosto 2025 – La segreteria di Forza Italia a Scicli ha rotto il silenzio per fare chiarezza sulla propria posizione politica e per ribadire il proprio ruolo sul territorio. In una nota ufficiale, il partito ha sottolineato di essere un punto di riferimento per chi crede nei valori di libertà e democrazia, e ha confermato la propria apertura al dialogo con nuovi e vecchi membri della comunità.

Pur essendo attualmente all’opposizione dell’amministrazione guidata dal sindaco Marino, Forza Italia Scicli ha voluto sottolineare il proprio approccio costruttivo e propositivo. L’obiettivo dichiarato è quello di lavorare per il bene dei cittadini, mantenendo un atteggiamento che non si limiti alla mera critica, ma che offra idee e soluzioni.

La nota si conclude con un invito a tutti gli interessati a partecipare attivamente al dibattito politico locale, proponendo un percorso di crescita e rinnovamento per la città. La segreteria ha ribadito il proprio impegno a lavorare con serietà, sempre al servizio dei cittadini e nel rispetto dei valori del partito.

Infine, il comunicato evidenzia l’attesa del tavolo politico del centrodestra provinciale, che avrà il compito di definire le nuove linee guida per tutti i comuni. Una chiara indicazione della volontà di Forza Italia Scicli di agire in un’ottica di più ampio coordinamento politico, in vista delle future sfide che attendono il territorio.

