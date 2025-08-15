  • 15 Agosto 2025 -
Modica | Politica

Iblea Acque, la consigliera Frasca: “La realtà modicana è ben lontana dalla gestione ‘solida e trasparente'”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 agosto 2025 – La comunicazione di Iblea Acque S.p.A. del 14 agosto 2025, che celebra una “gestione solida e trasparente dei servizi idrici”, ha suscitato la ferma reazione della consigliera comunale Elena Frasca. Dopo aver discusso l’argomento nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 5 agosto, Frasca ha espresso le sue perplessità, evidenziando come la realtà vissuta quotidianamente dai cittadini di Modica contrasti nettamente con l’ottimismo della società.

Nel mirino della consigliera, i persistenti disservizi e le criticità amministrative che affliggono i modicani. Frasca ha sollevato nuovamente la questione attraverso un’interrogazione discussa il 5 agosto, riprendendo temi già affrontati in interrogazioni precedenti a dicembre 2024 e febbraio 2025. Tra i punti salienti, la mancanza di chiarezza sui crediti che il Comune di Modica vanta nei confronti di Iblea Acque.

“Non è dato sapere quali e quanti siano esattamente i crediti che il Comune di Modica vanta”, ha dichiarato Frasca. L’unica certezza, a suo dire, è il credito non riscosso di 130 mila euro, anticipati dal Comune a Iblea Acque in fase di avvio e che avrebbero dovuto essere restituiti entro la fine del 2023. La consigliera sottolinea che il debito di Iblea Acque verso i fornitori è raddoppiato, arrivando a oltre 29 milioni di euro, un dato che coincide con quanto da lei evidenziato nell’interrogazione.

Un altro punto dolente riguarda la mancata voltura dei Punti di Consegna (POD) dell’energia elettrica. Nonostante il passaggio del servizio idrico a Iblea Acque nel maggio 2023, il Comune di Modica, in una situazione di dissesto, continua a pagare gran parte delle forniture elettriche che competerebbero alla società. Non si ha una data certa per il completamento di questa operazione, lasciando il Comune a sostenere spese che non dovrebbe.

La consigliera Frasca ha anche puntato i riflettori sulle difficoltà che i cittadini incontrano per la gestione delle pratiche amministrative. L’ufficio di Iblea Acque a Modica, aperto solo due mattine a settimana, genera file interminabili, un problema che riguarda anche i proprietari di immobili non residenti. Sebbene il Sindaco abbia preannunciato un potenziamento degli uffici, non è chiaro quando e se ciò avverrà.

A questo si aggiungono le continue interruzioni idriche, spesso comunicate all’ultimo momento, e le circa 5.000 pratiche relative alle contestazioni delle bollette emesse dalla CRESET, un problema che continua a pesare sui cittadini e sugli uffici comunali.

In chiusura, la consigliera Frasca ha lanciato un appello all’amministrazione comunale, ora che il Comune di Modica è parte del Comitato Analogo di Controllo di Iblea Acque. “Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale si faccia carico di questa situazione e chieda con forza a Iblea Acque di affrontare i problemi”, ha affermato. Fondamentale, secondo Frasca, è stabilire l’ammontare esatto dei crediti e, se necessario, avviare azioni legali per la riscossione, per garantire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini e per tutelare le casse comunali.

574367
© Riproduzione riservata

