GIAP è nel consorzio per l’acquisizione degli impianti EG in Italia: un asset strategico torna in mani italiane

MODICA, 14 Agosto 2025 – L’imprenditore modicano Rosario Minardo, a capo del gruppo Giap, celebra l’importante operazione che segna un punto di svolta nel panorama energetico italiano. Giap fa parte del consorzio che ha acquisito gli impianti di distribuzione carburanti di EG in Italia, un’operazione complessa che, secondo Minardo, non è una semplice transazione commerciale, ma un passo strategico per l’economia e la mobilità del Paese.

“L’Italia dimostra di saper finalizzare operazioni complesse e di maturare nuove sinergie capaci di imprimere sviluppo al Paese”, ha dichiarato Minardo. L’imprenditore sottolinea come questo acquisto riporti il controllo di un “asset fondamentale” in mani nazionali, un’operazione che ha una forte valenza sia economica che simbolica.

Minardo ha espresso il suo orgoglio, come siciliano e ragusano, per il ruolo cruciale svolto in questa acquisizione. L’operazione, infatti, permette di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo vivo il patrimonio di competenze della storica rete Esso e al contempo orientandola verso un futuro più sostenibile. L’obiettivo è evolvere il modello di business per renderlo più attento all’ambiente.

Il punto di vista di Minardo sulla transizione energetica è chiaro e ottimista. “Non la considero un limite, ma “un’opportunità per crescere, innovare e rafforzare la competitività italiana sui nuovi mercati”. Questa visione proattiva è il motore della scelta che ha portato Giap a far parte del consorzio, con l’intento di contribuire a una crescita sostenibile e all’espansione della competitività italiana a livello globale”.

Nella foto Rosario Minardo, a destra, con il figlio Raimondo

