Cronaca | Vittoria

Controlli sul litorale vittoriese in vista di Ferragosto

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 14 Agosto 2025 – Controlli intensificati sul litorale vittoriese in vista della notte di Ferragosto. Il comandante della Polizia Locale, Filippo Pancrazi, insieme agli agenti del comando e ai volontari della Protezione Civile (gruppi 107 e 092), ha avviato una serie di verifiche per assicurare il rispetto dell’ordinanza sindacale.

Sul posto erano presenti anche l’assessore con delega alla Protezione Civile, Giuseppe Nicastro, e il personale della ditta Roma Costruzioni, che ha effettuato una pulizia straordinaria della spiaggia, in aggiunta a quella ordinaria che viene eseguita ogni mattina.

Durante un sopralluogo nella riviera Lanterna, sono state riscontrate alcune violazioni relative all’installazione di tende, che sono state prontamente smontate.

Il sindaco, il comandante  e l’assessore   rivolgono un appello ai giovani che trascorreranno la notte di Ferragosto in spiaggia, raccomandando di non abusare di alcol, di adottare comportamenti prudenti e di rispettare le disposizioni dell’ordinanza comunale per garantire la sicurezza e la pulizia delle aree.

© Riproduzione riservata

