Notte di San Lorenzo. Lo scempio lasciato sulla spiaggia di Pietrenere a Pozzallo

Pozzallo, 11 Agosto 2025 – La fortuna ha voluto che nulla di grave accadesse nel primo vero test in previsione del Ferragosto. Lo scempio, però, lasciato sulla spiaggia di Pietrenere lascia davvero sgomenti. I soliti sporcaccioni hanno lasciato davvero di tutto, come ci riferiscono anche alcuni volontari della Protezione Civile di Pozzallo. Le testimonianze di molti bivacchi, di un pic-nic in riva al mare fatto di birre, vodka e vino e poi, ancora, cartacce e qualche busta della spesa riversata tra la spiaggia e la vegetazione. Tende divelte, bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette, il triste corollario di una notte assurda. Nonostante le ordinanze comunali vietino fuochi e bivacchi in spiaggia, stanotte l’arenile è stato teatro dell’ennesima violazione. Decine di giovani hanno acceso falò tra le pedane destinate alle persone con disabilità, lasciando dietro di sé resti di carbone, sporcizia e pericolo per la sicurezza.

A cosa servono le ordinanze se nessuno le fa rispettare? Una domanda amara, soprattutto alla vigilia di Ferragosto, quando il rischio di episodi simili è destinato ad aumentare.

Nelle prime ore di lunedì mattina, i netturbini sono intervenuti per rimuovere rifiuti e residui di bivacchi, restituendo la spiaggia alla città e ai turisti. Ma resta la rabbia per un litorale troppo spesso trasformato in discarica da chi non rispetta il bene comune.

