Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Il lato oscuro della movida a Marina di Modica: la barella rubata e l’indifferenza

Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Modica, 11 Agosto 2025 – Una notte d’estate che doveva essere all’insegna del divertimento si è trasformata in un amaro spaccato di irresponsabilità e indifferenza. È accaduto a Marina di Modica, dove una giovane donna è collassata sulla spiaggia e, mentre un gruppo di persone cercava di prestarle soccorso, un episodio di inciviltà ha aggiunto amarezza a una situazione già delicata: il furto di una barella dei soccorritori.

L’episodio, raccontato da un testimone, è iniziato intorno all’una di notte. Una ragazza, probabilmente a causa dell’abuso di alcol, è svenuta sulla sabbia. Matteo Migliore, insieme a due amici, si sono subito prodigati per aiutarla, allontanando la folla e cercando di farle avere aria. Nonostante la gravità della situazione, il gruppo di amici della giovane si è mostrato sorprendentemente disinteressato, con alcuni che, addirittura, esortavano a non chiamare l’ambulanza, pur di non rovinare la festa.

Dopo la chiamata al 112, due soccorritori sono arrivati sul posto, affrontando un lungo tragitto a piedi per raggiungere la spiaggia. Hanno lasciato la barella con le ruote sulla passerella e sono scesi verso la ragazza con il solo telo per il trasporto. Pochi minuti dopo, l’incredibile scoperta: la barella era sparita.

Con l’aiuto di uno dei soccorritori, il testimone si è messa a cercarla, seguendo le tracce lasciate sulla sabbia. La ricerca ha portato a un gruppo di giovani che, incuranti, stavano ballando sopra l’attrezzatura di soccorso, evidentemente sotto l’effetto di alcol o altre sostanze. La barella è stata recuperata in silenzio e riportata ai soccorritori, che hanno potuto caricare la ragazza e portarla via per ricevere le cure necessarie.

L’accaduto ha lasciato un profondo segno nei presenti testimone. L’episodio ha messo in luce una profonda carenza di senso civico e responsabilità. L’indifferenza mostrata da alcuni, unita all’assurdo gesto di rubare un’attrezzatura medica, ha offuscato l’importanza del primo soccorso e la sacralità della vita umana.

“Aiutare non è mai tempo perso. Il divertimento non vale la perdita di lucidità o il rischio per la propria vita. Ci sono tanti modi per vivere una serata tra amici. L’alcol e le sostanze non ne fanno parte – ha commentato il testimone.”

© Riproduzione riservata

5 commenti su “Il lato oscuro della movida a Marina di Modica: la barella rubata e l’indifferenza”

  1. Modicano sono

    Dal racconto del cronista, che altrimenti lo avrebbe segnalato, si evince che né la giovane donna, né i ladri, fossero extracomunitari.

    7
    3
  2. Pietro

    Occorrerebbe un lungo periodo di coprifuoco perchè stiamo scendendo verso il basso/baratro con l’indifferenza di tanti!

    2
  3. Alessio R

    Finché il leone non verrà invitato a scrivere, la storia glorificherà soltanto il cacciatore…

    1
  5. Mario

    “L’istruzione non è memorizzare che Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei,. L’istruzione è capire come è stato possibile che milioni di persone comuni fossero convinte che fosse necessario farlo. L’istruzione è imparare a riconoscere i segni della storia, se si ripete.” Citazione.
    Periodo cowiddddì e indottrinati

    1

