Politica | Ragusa

Ragusa. Ricca stagione di iniziative per i giovani. Mezzasalma: “Si continui così”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 Agosto 2025  – La stagione estiva a Ragusa si conferma densa di iniziative dedicate ai giovani, grazie a una programmazione vivace e diversificata. Lo afferma la consigliera comunale Carla Mezzasalma che esprime grande soddisfazione per il calendario di eventi comunali che, nella parte dedicata al target giovanile, ha visto una particolare collaborazione, insieme al sindaco Peppe Cassì, all’assessore alle Politiche giovanili Simone Digrandi e al consigliere Giovanni Sortino, con numerosi giovani e associazioni che hanno portato le loro proposte. «È entusiasmante – dice Mezzasalma – collaborare con i giovani e per i giovani. Abbiamo incontrato numerosi ragazzi pieni di energia e desiderio di partecipazione, dando vita a un ricco programma estivo che spazia tra musica e sport». Tra le principali iniziative, già svolte o in programma nelle prossime settimane, figurano: Oltremare, Risuona, Birrocco, Muretto, Restanza, Ragusa Cup di calcio a 5, Torneo Carlo Acutis di calciotto, Csi Night Party Cup, Beach Hoops (torneo ufficiale Nike in piazza Malta), Night Padel Cup, Coast to Coast 3vs3, Spikeball Marina e il torneo di fine estate dei Gesuiti. Il calendario di tutti gli eventi è disponibile sul portale Ragusa Welcome all’indirizzo https://www.ragusawelcome.com/it/eventi-ed-esperienze/calendario-eventi

«Il nostro obiettivo è rendere Ragusa una città sempre più a misura di giovane», racconta Mezzasalma insieme all’assessore Digrandi. «Per raggiungere questo traguardo, è fondamentale la collaborazione tra il Comune e associazioni, imprese e i giovani stessi. Nell’ultimo anno, gli incontri con i ragazzi hanno generato idee innovative, trasformate in opportunità di socialità e svago. C’è ancora tanto altro da fare, e non solo dal punto di vista dello svago, certo questo rappresenta una componente essenziale ed è sicuramente una misura attrattiva». Entrambi si dicono disponibili a implementare il dialogo con la cittadinanza per pianificare le future stagioni: «Siamo aperti alle proposte di chiunque voglia contribuire al futuro della nostra splendida città».

Si ricorda che per presentare idee o progetti, i cittadini possono contattare gli amministratori, anche attraverso i canali social, la consulta giovanile recentemente ricostituita, o utilizzando lo sportello “Porta la tua idea in Comune” gestito dall’Informagiovani. Per quest’ultimo è possibile prenotare un appuntamento tramite il sito web dell’Informagiovani https://www.comune.ragusa.it/it/page/48618 o inviando un messaggio sull’account Instagram @informagiovaniragusa. In alternativa, ci si può recare presso la nuova sede fisica del Centro commerciale culturale in via Matteotti, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, dove l’assessore Digrandi è disponibile nell’orario di apertura del mercoledì pomeriggio.

