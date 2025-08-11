Rimosso il peschereccio incagliato a Bruca. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 11

Bruca (Scicli ), 11 Agosto 2025 – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del peschereccio “La Lupa”, incagliato da giorni sugli scogli frangiflutti di Bruca. Le operazioni di recupero, dopo una breve pausa tecnica, sono riprese questa mattina e si sono concluse con successo poco dopo le 11. Il relitto è stato rimosso senza alcun intoppo, mettendo fine all’apprensione e ai disagi che la sua presenza aveva causato.

I lavori, ripartiti alle 7 in punto, erano stati sospesi per consentire una pianificazione accurata dell’intervento e per attendere le condizioni meteo-marine più favorevoli. Questo approccio ha garantito la massima sicurezza durante tutte le fasi del recupero. Ora, con il peschereccio rimosso, si potrà procedere alla bonifica definitiva dell’area, per restituire il tratto di costa alla sua piena fruibilità.

Il successo dell’operazione è il frutto di un grande lavoro di squadra. Un ringraziamento particolare è stato espresso a tutti coloro che hanno contribuito: dagli operai e le maestranze, alle Forze dell’Ordine, dalla Capitaneria di Porto alla Protezione Civile, e all’Assessore Enzo Giannone, che ha seguito da vicino ogni fase dell’intervento. Questo evento dimostra ancora una volta come la collaborazione e la sinergia tra le diverse parti di una comunità siano fondamentali per affrontare e risolvere con successo le sfide più complesse, a tutela della sicurezza e dell’ambiente.

