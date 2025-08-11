Diatriba tra extracomunitari finisce con un accoltellamento a Santa Maria del Focallo

Santa Maria del Focallo (Pozzallo ) – Una discussione degenerata in violenza ha scosso la scorsa notte la zona nei pressi del ristorante Soda a Santa Maria del Focallo. Una lite tra cittadini extracomunitari è sfociata nell’uso di coltelli, lasciando un uomo ferito.

La vittima, un tunisino residente a Pozzallo, ha avuto la peggio ed è stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie. Dopo essere stato medicato, gli sono stati applicati alcuni punti di sutura all’addome. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pozzallo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’aggressione.

