News in primo piano | Politica | Pozzallo | Sanità

Pozzallo. La Guardia Medica sarà chiusa il 9, 14 e 15 agosto

Il Sindaco Ammatuna: “è l’ennesimo gravissimo disservizio nelle giornate cruciali della stagione estiva”.
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 08 Agosto 2025  – Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha sollevato un’urgente preoccupazione riguardo alla sanità locale. L’amministrazione comunale ha infatti appreso che i turni di Guardia Medica notturna (dalle 20:00 alle 8:00) per i giorni 9, 14 e 15 agosto rimarranno scoperti a causa della mancanza di medici disponibili.

Ammatuna ha definito la situazione “intollerabile e inammissibile”, sottolineando la gravità di questa assenza proprio nei giorni più caldi della stagione estiva. Con decine di migliaia di residenti e turisti che affollano la città, la mancanza di un punto di riferimento sanitario per le urgenze notturne crea un vuoto assistenziale di notevole entità.

Per far fronte a questa emergenza, il Sindaco ha annunciato che chiederà un incontro urgente con le Autorità Sanitarie Provinciali già nella giornata di domani. L’obiettivo è trovare una soluzione immediata per garantire la copertura del servizio e non lasciare la popolazione priva di assistenza medica in un periodo così critico. La comunità, in attesa di sviluppi, spera in un rapido intervento per ripristinare un servizio essenziale per la sicurezza e la salute di tutti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Pozzallo. La Guardia Medica sarà chiusa il 9, 14 e 15 agosto”

  1. Carmela

    Visto che il sindaco Ammatuna lavorava al Pronto soccorso di Modica, considerata la situazione di gravità ed emergenza, perché non copre lui qualche turno di Guardia medica in uno o più giorni di carenza di medici?

