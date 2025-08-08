Pozzallo. La Guardia Medica sarà chiusa il 9, 14 e 15 agosto

Pozzallo, 08 Agosto 2025 – Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha sollevato un’urgente preoccupazione riguardo alla sanità locale. L’amministrazione comunale ha infatti appreso che i turni di Guardia Medica notturna (dalle 20:00 alle 8:00) per i giorni 9, 14 e 15 agosto rimarranno scoperti a causa della mancanza di medici disponibili.

Ammatuna ha definito la situazione “intollerabile e inammissibile”, sottolineando la gravità di questa assenza proprio nei giorni più caldi della stagione estiva. Con decine di migliaia di residenti e turisti che affollano la città, la mancanza di un punto di riferimento sanitario per le urgenze notturne crea un vuoto assistenziale di notevole entità.

Per far fronte a questa emergenza, il Sindaco ha annunciato che chiederà un incontro urgente con le Autorità Sanitarie Provinciali già nella giornata di domani. L’obiettivo è trovare una soluzione immediata per garantire la copertura del servizio e non lasciare la popolazione priva di assistenza medica in un periodo così critico. La comunità, in attesa di sviluppi, spera in un rapido intervento per ripristinare un servizio essenziale per la sicurezza e la salute di tutti.

Salva