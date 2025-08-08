  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Il Modica Calcio si rinforza: Luca Savasta è di nuovo rossoblù

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 08 Agosto 2025 – Il Modica Calcio accoglie un gradito ritorno: Luca Savasta è di nuovo un giocatore rossoblù. Dopo settimane di trattative serrate e l’inserimento del Vittoria, l’attaccante ha scelto di tornare a Modica, convinto dal progetto sportivo e dalla serietà della società. Un’intesa che lo riporta nel club dove, due stagioni fa, si laureò capocannoniere del torneo.

Il ritorno di Savasta, accolto con entusiasmo dai tifosi che lo considerano un idolo, non è solo una mossa tecnica. La sua presenza è un segnale forte e, si spera, darà un’ulteriore spinta alla campagna abbonamenti, che ha già superato le 300 sottoscrizioni. Savasta, ex Gela, andrà a formare un reparto offensivo con Belluso (attualmente alle prese con un problema al ginocchio) e il giovane Susino (classe 2006) che deve ancora ritrovare la forma migliore dopo un lungo infortunio.

L’arrivo di Savasta non chiude il mercato in entrata. La società, infatti, è ancora alla ricerca di un altro attaccante di peso per completare un reparto che, al momento, fatica a tenere il passo del resto della squadra. L’amichevole notturna contro il Niscemi, persa per 1-0, ha confermato la solidità difensiva e la fluidità del centrocampo, con un impianto di gioco che sta prendendo forma. L’attacco, invece, resta il punto debole su cui lavorare per raggiungere l’obiettivo dichiarato: la promozione in Serie D.

La conoscenza dell’ambiente, il legame con la città (la figlia di Savasta è nata a Modica) e l’ottimo rapporto con la dirigenza hanno giocato un ruolo chiave nella trattativa, che si è conclusa con il tanto atteso ritorno. Savasta porterà la sua esperienza e il suo peso in attacco, elementi fondamentali per una squadra costruita per vincere.

573810
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube