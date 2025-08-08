Il Modica Calcio si rinforza: Luca Savasta è di nuovo rossoblù

Modica, 08 Agosto 2025 – Il Modica Calcio accoglie un gradito ritorno: Luca Savasta è di nuovo un giocatore rossoblù. Dopo settimane di trattative serrate e l’inserimento del Vittoria, l’attaccante ha scelto di tornare a Modica, convinto dal progetto sportivo e dalla serietà della società. Un’intesa che lo riporta nel club dove, due stagioni fa, si laureò capocannoniere del torneo.

Il ritorno di Savasta, accolto con entusiasmo dai tifosi che lo considerano un idolo, non è solo una mossa tecnica. La sua presenza è un segnale forte e, si spera, darà un’ulteriore spinta alla campagna abbonamenti, che ha già superato le 300 sottoscrizioni. Savasta, ex Gela, andrà a formare un reparto offensivo con Belluso (attualmente alle prese con un problema al ginocchio) e il giovane Susino (classe 2006) che deve ancora ritrovare la forma migliore dopo un lungo infortunio.

L’arrivo di Savasta non chiude il mercato in entrata. La società, infatti, è ancora alla ricerca di un altro attaccante di peso per completare un reparto che, al momento, fatica a tenere il passo del resto della squadra. L’amichevole notturna contro il Niscemi, persa per 1-0, ha confermato la solidità difensiva e la fluidità del centrocampo, con un impianto di gioco che sta prendendo forma. L’attacco, invece, resta il punto debole su cui lavorare per raggiungere l’obiettivo dichiarato: la promozione in Serie D.

La conoscenza dell’ambiente, il legame con la città (la figlia di Savasta è nata a Modica) e l’ottimo rapporto con la dirigenza hanno giocato un ruolo chiave nella trattativa, che si è conclusa con il tanto atteso ritorno. Savasta porterà la sua esperienza e il suo peso in attacco, elementi fondamentali per una squadra costruita per vincere.

Salva