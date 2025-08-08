  • 8 Agosto 2025 -
  • 8 Agosto 2025 -
Politica | Vittoria

Consegnati 20 nuovi loculi al cimitero di Scoglitti

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Sono stati consegnati al cimitero di Scoglitti 20 nuovi loculi, già pronti per essere utilizzati. L’intervento è stato realizzato con strutture prefabbricate che hanno permesso di completare i lavori in tempi record: appena 60 giorni dall’avvio degli stessi. L’opera rappresenta una risposta concreta alle esigenze della comunità, dopo un periodo caratterizzato da polemiche, accuse e interrogazioni in consiglio comunale.
“Dopo tante discussioni e preoccupazioni – dichiara l’assessore con delega alla frazione di Scoglitti, Salvatore Avola – possiamo finalmente dare ai cittadini un segnale tangibile: non ci siamo mai fermati e abbiamo lavorato con determinazione per garantire un servizio fondamentale alla nostra comunità”.
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco Aiello: “Questo risultato dimostra che l’Amministrazione comunale lavora costantemente, senza sosta, per dare risposte reali e tempestive alle esigenze dei cittadini. Nonostante le difficoltà, abbiamo saputo portare a termine un intervento atteso da tempo, dimostrando efficienza e impegno. Ora si pone l’esigenza, per i cimiteri di Vittoria e Scoglitti, di ampliare e adeguare le aree cimiteriali”.

© Riproduzione riservata

