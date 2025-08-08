  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Arrivano centimetri da Agrigento: la Virtus Ragusa accoglie Mait Peterson

Il lungo classe 2002 ha disputato le ultime cinque stagioni in maglia Fortitudo
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – La Virtus di basket annuncia l’ingaggio di Mait Peterson, centro classe 2002, proveniente dalla Fortitudo Agrigento, dove ha militato nelle ultime cinque stagioni.

Giocatore di 208 cm per 80 kg, nativo di Tallinn (Estonia), Peterson ha completato la trafila delle giovanili con la Virtus Bologna (2018-2020) prima di trasferirsi in Sicilia. Con Agrigento ha maturato un’esperienza importante, contribuendo sia in Serie A2 che in Serie B: nell’ultima stagione ha chiuso con 3,8 punti e 3,2 rimbalzi di media.

E’ un lungo dinamico, con una buona mano dal mid-range e ottime capacità difensive: le qualità di Peterson lo rendono un innesto prezioso per il roster 2025/26.

«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la Virtus – afferma Peterson –. Sin dal primo contatto ho percepito grande fiducia e serietà da parte della società, e non vedo l’ora di dare il mio contributo alla squadra. Il mio obiettivo è crescere ancora come giocatore e aiutare il gruppo a raggiungere traguardi importanti, mettendo a disposizione energia, intensità e spirito di squadra. Le mie caratteristiche principali sono la versatilità, la capacità di leggere il gioco e la voglia di lottare su ogni possesso. Ho tanta motivazione e sono pronto a dare il massimo per questi colori».

573806
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube