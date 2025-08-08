Basket. Arrivano centimetri da Agrigento: la Virtus Ragusa accoglie Mait Peterson

Ragusa – La Virtus di basket annuncia l’ingaggio di Mait Peterson, centro classe 2002, proveniente dalla Fortitudo Agrigento, dove ha militato nelle ultime cinque stagioni.

Giocatore di 208 cm per 80 kg, nativo di Tallinn (Estonia), Peterson ha completato la trafila delle giovanili con la Virtus Bologna (2018-2020) prima di trasferirsi in Sicilia. Con Agrigento ha maturato un’esperienza importante, contribuendo sia in Serie A2 che in Serie B: nell’ultima stagione ha chiuso con 3,8 punti e 3,2 rimbalzi di media.

E’ un lungo dinamico, con una buona mano dal mid-range e ottime capacità difensive: le qualità di Peterson lo rendono un innesto prezioso per il roster 2025/26.

«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la Virtus – afferma Peterson –. Sin dal primo contatto ho percepito grande fiducia e serietà da parte della società, e non vedo l’ora di dare il mio contributo alla squadra. Il mio obiettivo è crescere ancora come giocatore e aiutare il gruppo a raggiungere traguardi importanti, mettendo a disposizione energia, intensità e spirito di squadra. Le mie caratteristiche principali sono la versatilità, la capacità di leggere il gioco e la voglia di lottare su ogni possesso. Ho tanta motivazione e sono pronto a dare il massimo per questi colori».

