Attualità | Scicli

Solidarietà sotto le stelle: successo per la cena di Inner Wheel a Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 08 Agosto 2025 – Una “tavola quasi infinita”, immersa nel fascino barocco di via Mormino Penna, patrimonio UNESCO, ha fatto da cornice alla cena di solidarietà organizzata dal Club Inner Wheel di Scicli. L’evento, tenutosi sotto un cielo illuminato da una splendida luna, ha unito l’incanto del luogo con un nobile scopo: la solidarietà verso gli altri.
La serata, come ha sottolineato la Presidente Mela Monaco, ha voluto celebrare il valore dell’amicizia e, allo stesso tempo, raccogliere fondi per un progetto di grande importanza sociale. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che ha inserito l’iniziativa nel calendario estivo, la cena ha visto la partecipazione del vicesindaco Giuseppe Causarano e del presidente del Consiglio Comunale Desirée Ficili, a testimonianza del forte legame tra l’evento e la comunità.
L’iniziativa ha riscosso un grande successo, con una massiccia partecipazione di cittadini sciclitani e il sostegno di numerosi sponsor che hanno creduto e sostenuto il progetto.


L’obiettivo della raccolta fondi è l’acquisto di ausili sensoriali che verranno donati a enti e istituti scolastici che si occupano di ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Una finalità che ha mobilitato l’intera comunità, dimostrando che, come recitava un pensiero della serata, “per una sera le stelle non stanno a guardare!”.

