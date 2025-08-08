Modica. Vietati i falò, il trasporto e l’uso di bevande alcoliche sulle spiagge del litorale

Modica – Il Sindaco ha emanato l’ordinanza che disciplina le attività di prevenzione sulle spiagge di Marina di Modica e Maganuco nei giorni centrali di questo mese di agosto. La diffusa consuetudine in particolari periodi della stagione estiva dell’accensione sulle spiagge di falò che possono causare seri pericoli per l’incolumità e arrecare danni agli arenili e all’ambiente circostante e la costatazione dei molti rischi dovuti alla concentrazione di consumo di bevande alcoliche e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti che possono provocare infortuni a chi va in spiaggia, richiedono misure di prevenzione e contenimento delle fonti di rischio.

Da qui, prosegue il Primo Cittadino, l’ordinanza che vieta l’accensione dei fuochi, l’installazione di tende da campo e/o ricoveri provvisori e di portare e consumare bevande alcoliche lungo il litorale nelle ore notturne. L’ordinanza entra in vigore dalle ore 16.00 della prossima domenica 10 agosto 2025 e durerà fino alle ore 07.00 di sabato 16 agosto 2025. Sarà vietato portare in spiaggia legna, carbone, carbonella, residui vegetali agricoli e forestali e qualsiasi altro materiale che possa servire ad accendere i falò e, ovviamente, l’accensione dei fuochi. Vietato anche l’utilizzo di ogni genere di strumento che produca faville, braci, fumo e di ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio. Vietati gli esercizi pirotecnici, fuochi d’artificio, lanciare razzi, le cosiddette lanterne volanti e altri articoli del genere, eccezion fatta per chi è titolare di licenza per l’esercizio di spettacoli pirotecnici preventivamente autorizzati e regolamentati. Non si possono istallare sulla spiaggia tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori. Le sanzioni, conclude il Sindaco di Modica, vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro”

