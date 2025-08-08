  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Politica regionale

Fondo di solidarietà per gli incendi: il Governo aumenta lo stanziamento di altri 3 milioni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo – E’ di qualche giorno fa la notizia dell’approvazione all’ARS di una legge che istituisce un Fondo di solidarietà per le calamità naturali. Oggi la novità, comunicata dall’On.Ignazio Abbate promotore dell’emendamento approvato in parlamento, circa la volontà del Presidente della Regione, Renato Schifani, di rimpinguare l’iniziale stanziamento di ulteriori 3 milioni di euro portandolo a 3 milioni 750 mila euro. Questa importante integrazione, fortemente voluta dalla Presidenza, testimonia l’impegno del Governo regionale nel rispondere in modo ancora più efficace alle emergenze e a fornire un segnale tangibile di vicinanza e supporto alla popolazione. “Con le nuove risorse – commenta il parlamentare della DC – il Fondo di solidarietà si rafforza, offrendo una speranza concreta per la ricostruzione e la ripartenza. Già all’indomani dell’approvazione del mio emendamento avevo registrato la disponibilità del Governo ad impinguare la norma e puntualmente, in tempi celeri, è arrivato l’aumento atteso. Ricordo che sarà il Dipartimento Regionale della Protezione Civile a gestire, tramite gli enti locali, l’erogazione dei contributi a quanti dal primo gennaio 2023 al 31 luglio 2025 sono state vittime della forza della natura. Per capire la gravità della situazione basta analizzare i dati di Legambiente relativi a questo 2025 circa gli incendi. La Sicilia detiene un triste primo posto per eventi maggiormente distruttivi, che hanno coinvolto una superficie superiore ai 100 ha. Ben 49 incendi su un totale di 81 in Italia sono avvenuti nella nostra Regione. Dati scoraggianti se si considera che la Sicilia è stata teatro di 6 degli 8 eventi incendiari più gravi, tutti sopra i 500 ettari. Bisogna assolutamente intervenire nella prevenzione ma è altrettanto necessario un aiuto concreto ai cittadini che hanno visti distrutti anni di sacrifici Dimostriamo solidarietà nei confronti dei tanti conterranei tra cui siracusani e modicani colpiti dai gravissimi incendi del 2023 e quello recentissimo dello scorso mese di luglio”.

573787
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube