Politica | Ragusa

Viabilità ADR sull’autostrada Catania-Siracusa: confronto istituzionale al Libero Consorzio di Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Si è tenuto presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, un importante incontro istituzionale per affrontare le criticità legate al divieto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose (ADR) lungo il tratto autostradale Catania-Siracusa, in particolare nelle gallerie presenti sulla tratta.

L’incontro è stato convocato su sollecitazione della CNA – settore trasporti – Ragusa. Hanno partecipato anche rappresentanti dell’ANAS, del CAS, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e della Città Metropolitana di Catania, nonché tecnici e ingegneri delle strutture coinvolte.

Durante il confronto, ANAS ha illustrato le motivazioni tecniche e normative che hanno portato all’attuale divieto di transito per i mezzi ADR nelle gallerie dell’autostrada e ha confermato che negli ultimi anni sono stati eseguiti interventi per superare le criticità esistenti. È stato comunicato che, salvo imprevisti, la riapertura al traffico dei mezzi che trasportano merci pericolose potrebbe avvenire nel mese di novembre e comunque entro la fine dell’anno.

Al termine dell’incontro, si è convenuto di riconvocare il tavolo territoriale in prossimità di tale scadenza, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e confermare la tempistica di riapertura. “Ringrazio tutti i partecipanti per la solerzia con cui hanno accolto l’invito a questo incontro. Mi auguro, come ci è stato rassicurato da ANAS, che entro la fine dell’anno solare la problematica possa essere definitivamente risolta, consentendo il transito dei mezzi ADR in sicurezza direttamente sulla viabilità autostradale, evitando così l’utilizzo di strade alternative ed accessorie, più lente e meno sicure”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

