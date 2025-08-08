Vittoria, applicata misura cautelare ad un albanese per maltrattamenti in ambito familiare

Vittoria – Personale della Polizia di Stato, appartenente al Commissariato P.S. Vittoria, ha dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino albanese di 56 anni, bracciante agricolo, residente nel territorio.

La misura cautelare consiste nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento alle persone offese, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle risultanze investigative che hanno evidenziato reiterati comportamenti vessatori e violenti ai danni della convivente e della figlia minore. In particolare, l’uomo è indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della donna, condotte che si sarebbero protratte nel tempo.

