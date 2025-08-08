  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria, applicata misura cautelare ad un albanese per maltrattamenti in ambito familiare

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Personale della Polizia di Stato, appartenente al Commissariato P.S. Vittoria, ha dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino albanese di 56 anni, bracciante agricolo, residente nel territorio.
La misura cautelare consiste nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento alle persone offese, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle risultanze investigative che hanno evidenziato reiterati comportamenti vessatori e violenti ai danni della convivente e della figlia minore. In particolare, l’uomo è indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della donna, condotte che si sarebbero protratte nel tempo.

573782
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube