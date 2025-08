Ragusa. Mauro non arretra: “Resterò all’opposizione finché il sindaco Cassì non farà chiarezza su Forza Italia”

RAGUSA, 05 Agosto 2025 – Il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, ribadisce la sua posizione di minoranza e di opposizione costruttiva, nonostante l’adesione del sindaco Cassì a Forza Italia. L’occasione è stata una seduta ispettiva del Consiglio comunale, in cui Mauro ha voluto fare chiarezza sul suo ruolo, definendosi ora “compagno di partito” del sindaco.

Mauro ha espresso delusione per il “scarso entusiasmo” del sindaco nel rendere pubblica la sua adesione a Forza Italia, un atteggiamento che, secondo il consigliere, contrasta con gli onori tributati dai vertici del partito a livello locale, regionale e nazionale. “Sulle sue pagine social nemmeno una foto con i maggiorenti del partito,” ha commentato Mauro, avanzando il dubbio che il sindaco abbia agito per non irritare i suoi alleati civici, il cui “strano silenzio” su questo tema non è passato inosservato.

Il consigliere ha sottolineato una presunta smarrimento tra i “fedelissimi del cerchio magico” e gli alleati, evidenziando come, a differenza di altre realtà come Modica, nessuno di loro sembri intenzionato a tesserarsi. Per Mauro, questo potrebbe far parte di una strategia per tutelare “interessi di parrocchia” e non del partito, in vista di future aggregazioni elettorali.

Mauro ha chiesto un confronto serio con la base del partito, in linea con le nuove direttive nazionali di Forza Italia. Ha sottolineato che il confronto non deve avvenire solo con il sindaco, ma con tutti gli assessori, per una discussione aperta sulle linee politiche e le strategie per il governo della città e per il futuro.

Il consigliere ha concluso ribadendo che, in assenza di segnali concreti per un lavoro di squadra e un centrodestra credibile in vista delle prossime amministrative, continuerà a svolgere il suo mandato dai banchi dell’opposizione.

A testimonianza della sua volontà di opposizione, Gaetano Mauro ha annunciato che protocollerà una nuova interrogazione per chiedere chiarezza su presunte irregolarità nelle gare d’appalto per la gestione delle discariche ragusane, gestite dalla SRR, di cui il sindaco Cassì è presidente. Mauro ha evidenziato come le gare, dal valore di decine di milioni di euro, vedano sempre lo stesso RUP e la stessa ditta vincitrice, a fronte di “gravi inadempimenti” che, a suo dire, non hanno ricevuto i dovuti provvedimenti e impattano negativamente sulle tasche dei cittadini.

