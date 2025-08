Estradato dalla Germania un pachinese ricercato per estorsione

05 Agosto 2025 – Era latitante da mesi, ma la sua fuga si è conclusa in Germania. Un uomo di 40 anni di Pachino, in provincia di Siracusa, è stato estradato in Italia per scontare una condanna a quasi quattro anni di reclusione per estorsione e resistenza.

I fatti risalgono al 2017 a Pachino. Dopo la condanna definitiva, l’uomo ha cercato di far perdere le proprie tracce fuggendo all’estero. Le indagini della polizia hanno permesso di scoprire che aveva trovato rifugio a Wolfhagen, in Germania, probabilmente convinto di poter passare inosservato in una comunità con pochi italiani.

La sua latitanza si è interrotta il 16 luglio, quando è stato fermato dalla polizia tedesca per un controllo. Durante la verifica dei documenti, gli agenti hanno scoperto che a suo carico pendeva un mandato d’arresto europeo, emesso dalla Procura di Siracusa il 19 febbraio. Le autorità tedesche hanno immediatamente informato i colleghi italiani dell’avvenuto arresto.

L’estradizione è stata eseguita l’1 agosto. Con un volo da Francoforte a Catania, l’uomo è stato riportato in Italia. All’aeroporto di Catania-Fontanarossa è stato preso in consegna dai Carabinieri e trasferito nel carcere di Cavadonna a Siracusa, dove dovrà scontare la sua pena.

