Calcio, si comincia il 31 agosto. Vittoria e Modica in prima linea per il titolo di Eccellenza

05 Agosto 2025 – Con la stagione di Eccellenza pronta a partire il prossimo 31 agosto con la Coppa Italia, tutti gli occhi sono puntati sul Girone B, che si preannuncia uno dei più competitivi degli ultimi anni. Il motivo? La grande caratura delle squadre che ambiscono a un solo obiettivo: la promozione.

In questo scenario, a spiccare tra le favorite sono senza dubbio le formazioni iblee di Vittoria e Modica. Entrambe hanno condotto una campagna acquisti sontuosa, portando in rosa nomi di spicco e affidandosi a due allenatori di comprovata esperienza come Campanella per il Vittoria e Raciti per il Modica. La sfida tra le due squadre, che si preannuncia ricca di emozioni, sarà un punto focale per l’intero campionato.

Oltre a Vittoria e Modica, la corsa al titolo vedrà anche altre squadre molto agguerrite, come l’Avola di mister Attilio Sirigu, che ha saputo mantenere una solida base, e il Niscemi di mister Comandatore, che si candida a sorpresa del torneo. La lotta per la vetta sarà aperta, con formazioni come Atletico Catania, Mazzarrone e le squadre messinesi come Nebros e Acquadolcese pronte a inserirsi nella corsa.

La stagione ufficiale del campionato si aprirà con le gare di andata di Coppa Italia il 31 agosto, con il ritorno fissato per il 7 settembre. Il campionato prenderà il via la settimana successiva.

Salva