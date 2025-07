Il Maligno e i suoi complici: la guerra della verità a Gaza…l’opinione di Rita Faletti

“Il diavolo fa le pentole e non i coperchi”, recita un antico detto popolare su Belzebù, il Maligno, il subdolo artefice del male, l’ispiratore di azioni turpi e comportamenti ambigui, il manipolatore del pensiero, che in tempi di grande confusione come quelli in cui viviamo, se la gode come un matto a seminare inganni e trappole. Il successo è assicurato, come rivela la narrazione attuale del conflitto israelo-palestinese. Perché Belzebù, in questa narrazione in cui assume più volti, è vincente, e la sua battaglia, ben più insidiosa di quella sul campo con carri armati e incursioni, è più efficace nel mimetizzare con arte il male sotto le sembianze del bene e nel rovesciare la realtà. Viene da chiedersi se agisca da solo, ma una massima ci svela che “il diavolo non gioca mai da solo”, si serve di complici, molti complici, in azione dal 7 ottobre 2023, e ben addestrati. Tra i volti del diavolo, il più feroce è quello di Hamas, autore di uno dei più efferati attacchi terroristici della storia di Israele e macchina della propaganda, attivatasi immediatamente per presentarsi come movimento di resistenza e vittima di una reazione sproporzionata da parte di Israele. Un capolavoro nel rovesciamento della realtà, con l’opinione pubblica internazionale che beve dalle labbra di volgari assassini. Un film perfettamente costruito che ripropone quotidianamente le immagini di sofferenza a Gaza ma nasconde la verità che c’è dietro: miliziani nascosti tra i civili, utilizzati come strumenti nel proprio teatro di martirio. Il martirio dei terroristi! Aggressori senza anima trasformati in eroi, le vittime trasformate in carnefici, slogan e semplificazioni ideologiche in pasto ai discendenti della sventurata coppia di Adamo ed Eva, di Adamo ed Eva più presuntuosi e sciocchi. Ma il diavolo, come si diceva, non agisce da solo. A dargli voce e legittimità sono intellettuali accecati da pregiudizio ideologico, ONG politicizzate, organi d’informazione internazionali che preferiscono il sentimentalismo e la narrazione emotiva alla verifica dei fatti. Sono loro i complici, consapevoli o meno, che alimentano l’ambiguità e anestetizzano le coscienze. Tutto questo mentre il diritto alla difesa, sacrosanto, dello Stato di Israele è stato banalizzato, ridotto a esercizio di forza cieca, senza contesto, senza storia. Mentre Hamas continua a respingere ogni trattativa, ad avanzare nuove richieste, a pretendere che siano le Nazioni Unite a distribuire il cibo, non un’organizzazione terza e indipendente che vigili per assicurare che gli aiuti umanitari non finiscano nelle mani dei terroristi che li venderanno, come è già avvenuto, per arricchirsi e usarli come strumento di ricatto con la popolazione locale (“ti dò il cibo in cambio del tuo arruolamento”). Mentre, al colmo del cinismo, Hamas promette la liberazione di 10 ostaggi, vivi e morti, nei 60 giorni di cessate il fuoco, contro la restituzione di oltre 200 palestinesi condannati all’ergastolo. La prova inconfutabile che la sopravvivenza di Hamas è legata inestricabilmente al possesso degli ostaggi. E tutto questo, nell’indifferenza generale, nell’ingenuità o per finta ignoranza del fatto che Hamas non rappresenta il popolo palestinese, ma lo opprime e si serve del suo sangue per la propria perfida causa, mai rinnegata: la distruzione di Israele dal fiume al mare. E si ignora, o si finge di ignorare, che Israele, pur nella durezza della reazione, agisce in risposta a un’aggressione terroristica deliberata, non per fame di conquista. Se così non fosse, non avrebbe lasciato la Striscia nel 2005. Non è negando la sofferenza a Gaza che si difende la verità, ma è giusto chiedersi chi ha provocato quella sofferenza, e perché. Il diavolo, da creatura malvagia ma imperfetta, ha creato le pentole, non i coperchi. Senza i quali, cercare i fatti, resistere alla tentazione del giudizio facile e della parte comoda sarebbe un’operazione doverosa che spetterebbe al giornalismo, alla politica e alla coscienza civile. Perché, se la verità è la prima vittima delle guerre, la complicità nel mentire è la loro arma più subdola.

