Trionfo al “G.P. Ercole dello Ionio”: Sammito e Spadola, un podio che emoziona

Corigliano-Rossano (CS) – È stato un vero spettacolo di muscoli, dedizione e, soprattutto, spirito sportivo quello andato in scena all’Hotel Roscianum Resort per il “G.P. Ercole dello Ionio”, una delle competizioni di Natural Bodybuilding più attese della stagione. Tra i protagonisti assoluti, due atleti siciliani hanno rubato la scena, regalando un podio interamente targato sud: il modicano Anthony Sammito e l’ispicese Daniele Spadola.

Sammito si è aggiudicato il primo posto, battendo proprio il compagno di squadra ed amico Spadola. Un risultato eccezionale che sottolinea la forza e la preparazione del team guidato dal noto preparatore Massimo Savasta, il vero regista dietro l’ennesimo trionfo dei suoi atleti.

Il podio è stato combattuto fino all’ultimo dettaglio, e la qualità e la simmetria dei due atleti hanno lasciato un’impressione duratura su pubblico e giudici. Spadola, in particolare, ha mostrato una condizione fisica quasi impeccabile, una performance potente e controllata, mettendo in luce non solo l’equilibrio muscolare, ma anche quella determinazione mentale che lo ha condotto fino a questi livelli.

“Sono felice di questo secondo posto. Ho portato una condizione che sentivo mia, frutto di sacrifici e concentrazione. Ma sono ancora più felice per Anthony, un grande amico e un grande atleta. Questa è la nostra vittoria, è la vittoria del team,” ha dichiarato Spadola a fine gara, visibilmente emozionato. Parole che testimoniano un legame profondo e un senso di squadra che va oltre la semplice competizione.

“Un giorno vorrei riuscire a creare uno spazio dove le persone possano allenarsi con consapevolezza, sentendosi accolte e sostenute, anche psicologicamente. Molti arrivano al bodybuilding per superare insicurezze profonde o momenti difficili, come è stato per me. Voglio essere per loro ciò che io avrei voluto incontrare anni fa,” spiega Daniele con passione.

Il progetto è ancora in fase embrionale, ma l’idea è già chiara: una palestra che unisca pesi e parole, bilancieri e ascolto, dove ogni scheda di allenamento sia accompagnata da un percorso mentale su misura. Un aiuto concreto per superare traumi fisici e mentali, dove trovi spazio anche ginnastica posturale e fitness nel senso più ampio. Una vera e propria “palestra della mente e del corpo”, come ama definirla lui stesso.

Salva