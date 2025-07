Palermo sotto shock: indagini sulla morte misteriosa di una bambina di 11 anni

Palermo, 27 Luglio 2025 – La comunità palermitana è scossa da un tragico e inquietante episodio: la polizia sta indagando sulla morte di una bambina di 11 anni, giunta all’ospedale Buccheri La Ferla in condizioni drammatiche. La piccola presentava i vestiti intrisi di benzina e, stando alle prime ricostruzioni, segni di violenza sul corpo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i magistrati hanno immediatamente disposto l’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. Al momento, non è ancora stato chiarito se la bambina fosse già deceduta all’arrivo in ospedale o se sia spirata poco dopo.

La bambina era stata accompagnata in pronto soccorso dai familiari. Dalle prime informazioni emerge che la piccola era già nota alle strutture sanitarie, essendo stata più volte ricoverata in passato a causa di attacchi epilettici resistenti ai farmaci.

La vittima viveva con la madre, il suo compagno e i fratellini, mentre i genitori risultano essere separati. Le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche esatte degli eventi e per individuare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno vagliando ogni ipotesi, nel tentativo di dare risposte a una vicenda che presenta molti punti oscuri.

