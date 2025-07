Contributi per il Teatro e la Danza in Sicilia: la Regione supporta le attività culturali per il 2025

Palermo – La Regione Siciliana, in linea con il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) istituito dalla legge regionale del 7 maggio 2015, annuncia l’erogazione di contributi per l’anno 2025 a sostegno delle attività teatrali e di danza. “L’impegno della Regione Siciliana nel sostenere il settore dello spettacolo, in particolare il teatro e la danza, è un segnale forte e chiaro della nostra volontà di investire nella cultura”, dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate. “Con uno stanziamento di quasi 2 milioni di euro specificamente destinati alle attività teatrali private per il 2025, riconosciamo il ruolo cruciale che associazioni, cooperative ed enti svolgono nel mantenere vive le nostre tradizioni artistiche e nell’offrire opportunità di crescita culturale e professionale. Questi contributi permetteranno alle compagnie di produzione teatrale e di danza di pianificare attività a lungo termine, garantendo stabilità lavorativa e arricchendo l’offerta culturale per i cittadini siciliani”

I finanziamenti sono specificamente destinati a soggetti privati con sede legale in Sicilia da almeno tre anni, attivi nei settori del teatro e della danza. Per l’esercizio finanziario 2025, il FURS ha una dotazione complessiva di € 6.892.000,00. Una quota significativa di questo fondo, pari al 69% (€ 4.755.480,00), è riservata ai soggetti privati. In particolare, per le attività teatrali gestite da privati l’ammontare complessivo è di € 3.233.726,40. Di questa somma, € 1.902.192,00 sono specificamente riservati ad associazioni, cooperative ed enti privati con sede in Sicilia da almeno tre anni, operanti nei settori del teatro e della danza. Sono state individuate diverse fasce di partecipazione, ciascuna con requisiti specifici:

La prima fascia include soggetti e compagnie con gestione cooperativistica, con almeno dieci anni di attività comprovata, disponibilità permanente di una sede teatrale agibile con almeno cento posti, una direzione artistica esclusiva e stabile, personale amministrativo e tecnico con rapporto di lavoro stabile, e un’attività documentata di almeno sette mesi l’anno con minimo ottanta giornate di spettacoli di propria produzione e mille giornate contributive.

La seconda fascia comprende soggetti attivi nella produzione teatrale da almeno cinque anni, con disponibilità di una sede teatrale agibile (anche non gestita direttamente) per il periodo necessario, una direzione artistica di comprovata professionalità, un nucleo tecnico amministrativo, e un’attività documentata di almeno quattro mesi l’anno con minimo quaranta giornate di spettacoli di propria produzione e cinquecento giornate contributive (ad eccezione delle associazioni dedicate al recupero di antichi canti e danze e alla divulgazione delle tradizioni popolari, per le quali sono richieste almeno duecento giornate contributive).

La terza fascia è dedicata a soggetti con almeno tre anni di attività in Sicilia, che documentino attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l’anno, con almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione e duecento giornate contributive.

La quarta fascia si rivolge ai soggetti che operano nel campo del teatro della diversità, con almeno un progetto annuale che includa laboratori di formazione per operatori (minimo quaranta ore), organizzazione e produzione di spettacoli con almeno il 50% della compagnia formata da soggetti diversamente abili, in condizione di forte disagio sociale o detenuti, per un minimo di centoventi ore lavorative.

I progetti ammissibili devono specificare la programmazione dell’attività di produzione per il 2025 e prevedere una copertura delle spese pari al 50% del totale ammissibile a carico del beneficiario. È importante notare che non è consentito il cumulo con altre forme di sostegno previste dal Bilancio della Regione Siciliana per i medesimi progetti e attività. Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 8 “Spettacolo: attività musicali e teatrali” – Via Notarbartolo 9, 90141 Palermo, entro e non oltre il 12 settembre 2025.

