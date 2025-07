Ragusa. Operazione di camouflage con Forza Italia, il messaggio di Firrincieli agli Assessori in Giunta

Ragusa – “Il passaggio di Cassì a Forza Italia? Un’altra operazione di camouflage. Solo ed esclusivamente per raggiungere un risultato”. Lo dice il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, facendo riferimento agli ultimi posizionamenti politici del primo cittadino. “Cassì – afferma l’esponente pentastellato – si è mascherato da civico per poter essere eletto al secondo mandato. Ora si traveste da moderato quando invece la sua vera natura è di destra e molto presto i nuovi alleati, i nuovi compagni di partito, scopriranno che non è un uomo con cui si possa fare squadra poiché, piuttosto, è quello che richiede sempre la palla per poter andare a fare canestro. Poiché nella sua visione c’è lui e solo lui. Stiamo parlando di un camouflage di cui, oggi, amaramente si rendono conto i suoi compagni di campagna elettorale. Magari ingenuamente si erano fidati e pensavano che mai avesse optato per il passaggio in un partito”. “In tutta sincerità – continua Firrincieli – vorrei rivolgermi a loro, agli alleati della Sinistra cattolica, ai civici, e quindi a Ragusa Prossima e, altresì, anche ad Elvira Adamo, anche lei con ideologie di Sinistra e certamente lontana dalle posizioni di centrodestra abbracciate dal sindaco. Mi rivolgo pure allo stesso D’Asta e a quegli assessori che hanno visto tradita la propria fiducia. A loro rivolgo, invece, l’appello di non tradire la fiducia degli elettori e di continuare a operare lungo la direzione della sottoscrizione dell’impegno preso con la cittadinanza. E, quindi, di rimanere saldamente ancorati nelle loro posizioni. Invece di prendere iniziative, lascino che sia il sindaco a prenderne qualcuna. Se li estrometterà o li lascerà al loro posto. scopriremo tutti assieme come, il primo cittadino, intende agire in questa fase di certo topica della sua esperienza amministrativa e politica. Capiremo fino a quando l’operazione di camouflage proseguirà”.

