La Meerkat Scicli Basket vola in Serie C. Ripescaggio ufficiale dalla FIP

Scicli, 23 luglio 2025 – Grandi notizie per il basket sciclitano! La società Meerkat Scicli Basket è lieta di annunciare che, in data odierna, ha ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) del ripescaggio nel campionato di Serie C per la stagione sportiva 2025/2026.

Questo traguardo rappresenta un enorme passo avanti per la giovane e ambiziosa società, che si prepara a rappresentare con orgoglio la città e il territorio in una categoria nazionale. L’obiettivo della Meerkat è chiaro: continuare a crescere, competere ai massimi livelli e coinvolgere sempre più appassionati in questa entusiasmante avventura.

Il riposizionamento in Serie C non è solamente un premio per i risultati e l’impegno dimostrati sul campo nella scorsa stagione, ma anche una responsabilità che la società è pronta ad affrontare con la massima serietà, la consueta passione e un forte spirito di squadra.

Nei prossimi giorni, la Meerkat Scicli Basket renderà noti i dettagli sulla preparazione estiva, la composizione del roster che affronterà la nuova categoria e i nomi che andranno a formare lo staff tecnico.

Nel frattempo, la società invita tutti i tifosi e i sostenitori a continuare a seguire da vicino le novità: la nuova stagione è ormai alle porte, e la Meerkat avrà bisogno di tutto il calore e il supporto del proprio pubblico per affrontare questa nuova, stimolante sfida. Forza Scicli!

