Domato l’incendio sulla vecchia Modica-Mare. Distrutta un’azienda, gravi danni ad una sala trattenimenti

Modica, 22 Luglio 2025. Un vasto incendio ha seminato distruzione nella periferia di Modica, in particolare lungo la vecchia Modica-Mare, nella Contrada San Filippo. Le prime ipotesi sulle cause del rogo puntano direttamente sulle altissime temperature che stanno flagellando la zona. Si ritiene che il surriscaldamento dei cavi elettrici dell’alta tensione abbia innescato le prime fiamme, le quali hanno poi trovato terreno fertile nella vegetazione circostante. Numerose squadre di vigili del fuoco, volontari, protezione civile, polizia, carabinieri, polizia locale, hanno lavorato fino alle 19 circa per avere ragione del sinistro

Il fuoco ha colpito duramente, trasformando in una distesa di cenere la storica Azienda Florovivaistica Garden House di Careno. Quella che un tempo era un’oasi verde, ricca di piantagioni, è stata completamente annientata dalle fiamme, subendo danni ingentissimi.

Non solo la Garden House: anche un’altra attività, la sala trattenimenti “Chimera”, ha subito gravi conseguenze. Il suo suggestivo giardino, spesso scenario di eventi e cerimonie, è stato completamente distrutto. Questa perdita non solo rappresenta un danno economico considerevole, ma compromette anche le cerimonie nuziali già programmate, lasciando sposi e organizzatori in una situazione di grande difficoltà.

L’entità dei danni è ancora in fase di valutazione, ma è chiaro che l’incendio ha lasciato un segno profondo nel tessuto economico e paesaggistico della Contrada San Filippo. Le autorità stanno continuando le indagini per confermare le cause esatte del rogo e per stimare l’ammontare complessivo dei danni.

