Momenti di panico a Comiso: rissa violenta in Piazza Majorana

Comiso, 22 luglio 2025 – Attimi di terrore si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi in Piazza Majorana, a Comiso, dove una violenta rissa tra due gruppi di stranieri ha scatenato il panico tra residenti e passanti. Le cause dell’aggressione sono ancora sotto indagine, ma la brutalità dello scontro ha lasciato un segno evidente e inquietante.

Secondo le prime testimonianze, la rissa è esplosa improvvisamente e con estrema ferocia. I partecipanti si sarebbero affrontati utilizzando bottiglie rotte come armi improvvisate, trasformando la piazza in una scena di caos e violenza. L’episodio, pur consumandosi in pochi minuti, è stato di tale intensità da lasciare la pavimentazione imbrattata di sangue, gettando nello sgomento l’intera cittadinanza.

La brutalità della scena ha rapidamente attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze, costringendo molte persone a cercare riparo e a fuggire dalla piazza. Alcuni commercianti, preoccupati per la sicurezza dei propri locali e dei clienti, hanno immediatamente abbassato le saracinesche.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia, che è riuscita a riportare la situazione sotto controllo. Le forze dell’ordine hanno immediatamente isolato l’area e stanno conducendo i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, tuttavia, non è stato possibile ottenere conferme ufficiali sul numero di feriti né sulle condizioni delle persone eventualmente coinvolte nella rissa.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica e sulle cause che hanno portato a questo violento scontro. Le autorità stanno cercando di identificare i responsabili, avvalendosi anche delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili per l’individuazione e il fermo dei partecipanti.

