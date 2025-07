Il ritorno di Salvatore Misseri: un talento modicano di nuovo al Modica Calcio

Modica, 22 Luglio 2025 – Il Modica Calcio continua a investire sul proprio settore giovanile e lo fa con un ritorno d’eccezione: Salvatore Misseri torna a vestire la maglia della squadra della Contea. Un volto noto e apprezzato dai tifosi rossoblù, Misseri è pronto a mettere a disposizione il suo talento nell’Eccellenza siciliana, nella squadra con cui è cresciuto.

Centrocampista dotato di piedi buoni, carisma e dinamismo, Misseri ha già lasciato il segno a Modica in passato, contribuendo alla vittoria del campionato e della coppa di Promozione, oltre ad aver giocato anche la sua prima stagione in Eccellenza con i colori rossoblù. Considerato da molti come uno dei ragazzi più promettenti del panorama calcistico locale, la sua formazione è avvenuta proprio a Modica, fin dalle giovanili, con l’Academy Modica – Airone Calcio.

Dopo le esperienze in Toscana con le maglie di Geotermica e Fratres Perignano, entrambe in Eccellenza, Misseri fa il suo atteso ritorno a casa. Un percorso che lo ha visto crescere e maturare, e che ora lo riporta nel cuore della Sicilia, pronto a dare il massimo per la sua città e per i colori che lo hanno visto sbocciare come calciatore. Il suo ritorno rappresenta un segnale forte della volontà del Modica Calcio di valorizzare i talenti locali e di costruire una squadra solida e ambiziosa.

