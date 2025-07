Rifiuti abbandonati e diritto al decoro urbano: l’appello di ConfCommercio Modica

MARINA DI MODICA – Un grido di esasperazione e un appello alla civiltà quello lanciato da Giorgio Moncada, presidente di ConfCommercio Modica, che torna a puntare i riflettori su una piaga che deturpa il decoro urbano e la vivibilità della città: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le sue parole, affidate a un post che evidentemente accompagnava una foto , mettono in luce un comportamento che vanifica gli sforzi di chi cerca di rendere la città, nel caso Marina di Modica “più seria e vivibile.”

“Noi tutti ci proviamo a rendere la nostra città più seria e vivibile. Poi ci siete anche voi – scrive Moncada, rivolgendosi chiaramente a coloro che, con le loro azioni irresponsabili, contribuiscono al degrado”. Il punto dolente, evidenziato con chiarezza, riguarda quegli spazi che dovrebbero essere puliti e a disposizione dei cittadini, ma che di fatto vengono trasformati in discariche a cielo aperto.

“Quelli in fondo alla foto (non il mare) devono essere utilizzati da noi cittadini. Perché fate questo? Alla fine sono solo 12 passi!” Questo sfogo riassume il paradosso di una situazione in cui pochi metri, simbolici ma significativi, sono sufficienti per trasformare un angolo di città in un ricettacolo di sporcizia. Dodici passi, una distanza irrisoria, che separano il comportamento civile dall’inciviltà e che precludono la possibilità di godere di un ambiente pulito.

L’intervento di Moncada non è solo una lamentela, ma un richiamo alla responsabilità collettiva e individuale affinché il rispetto per il bene comune, desiderato da tutti, non venga sacrificato per negligenza o mancanza di senso civico. È un invito a riflettere su come piccoli gesti – l’atto di gettare un rifiuto a terra o di abbandonare ingombranti – possano avere un impatto devastante sulla qualità della vita e sulla percezione della città stessa.

Salva