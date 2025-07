Dalla Medicina all’Agraria: la straordinaria seconda Maturità di Mario Puccia

MODICA – Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco, e la storia di Mario Puccia ne è una brillante testimonianza. Medico e oculista in pensione, già consigliere comunale nei tempi d’oro della Democrazia Cristiana, 81 anni. Puccia ha appena conseguito la sua seconda maturità, questa volta in Agraria, presso l’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica, superando l’esame con l’ottimo voto di 84 centesimi.

Il percorso formativo di Puccia è tutt’altro che comune. Dopo aver conseguito la sua prima maturità da geometra nel lontano 1969, ha intrapreso gli studi universitari laureandosi in Medicina, per poi proseguire con specializzazioni e master che hanno arricchito la sua professione.

Ma cosa spinge un medico in pensione a tornare sui banchi di scuola? “Volevo qualcosa di utile – spiega Puccia -. L’idea iniziale era di diventare elettricista o idraulico, ma i corsi che mi interessavano non sono partiti. In segreteria mi dissero: se vuole, c’è agraria. E io ho detto: va bene, mi butto.”

Una decisione inaspettata, dettata dalla voglia di acquisire nuove competenze pratiche e di mettersi alla prova in un settore completamente diverso. L’esperienza di Mario Puccia è un esempio lampante di come la curiosità e la sete di conoscenza possano spingere a intraprendere nuove strade, dimostrando che l’apprendimento è un processo che non conosce età. Il neo diplomato è molto conosciuto a Modica per le sue attività. “Leggenda” racconta che ad un esame che doveva sostenere il suo gemello, si presentò lui e nessuno se ne accorse.

foto La Repubblica

