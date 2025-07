L’Azzurra Basket Pozzallo ripartirà da Corrado Falco DS: obiettivo DR1 e ritorno ai vertici

POZZALLO – L’Azzurra Basket Pozzallo si prepara a una nuova stagione sportiva, la 2025/26, con ambizioni rinnovate e obiettivi ben definiti. Sotto la guida del Presidente Nunzio Agnello, la società ha già avviato i primi passi concreti per il rilancio, puntando a riportare la squadra sui palcoscenici che le competono.

Il primo adempimento è stato completato proprio oggi con la riaffiliazione alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e il pagamento della prima rata federale. Contemporaneamente, è stata inoltrata la richiesta di ripescaggio per il campionato di DR1, segnale chiaro delle aspirazioni del club.

Dopo una stagione di transizione, focalizzata sulla crescita dei giovani talenti locali, l’Azzurra Basket guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Un fattore chiave in questa nuova fase è la realizzazione di una struttura omologabile, che permetterà alla società di competere in categorie superiori. “Vogliamo riportare l’Azzurra nei palcoscenici che ci appartengono,” si legge nella nota del club. “Lo dobbiamo ai nostri giovani tesserati delle categorie under, che devono guardare ad una crescita futura, all’entusiasmo che ci trasmettono i nostri mini cestisti del settore minibasket, a tutti i nostri sostenitori, che sono stati sempre al nostro fianco e sempre presenti.”

La programmazione della prossima stagione prevede anche importanti novità a livello organizzativo. La società ha annunciato l’inserimento di nuove e importanti figure dirigenziali che hanno sposato il progetto “Azzurra” e che verranno presentate ufficialmente durante la preseason.

Una delle prime e cruciali presentazioni riguarda un volto già noto e apprezzato nell’ambiente cestistico: il Professor Corrado Falco. Figura fondamentale all’interno dello staff dell’Azzurra da diversi anni, il Prof. Corrado ha seguito con professionalità e passione l’aspetto fisico-atletico della prima squadra. Per la prossima stagione, la sua esperienza sarà valorizzata ulteriormente, in quanto ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo dell’Azzurra Basket Pozzallo. La sua profonda conoscenza del basket e l’attaccamento alla società saranno elementi chiave per la costruzione della squadra e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Con una dirigenza rafforzata, un palazzetto adeguato e la chiara intenzione di puntare in alto, l’Azzurra Basket Pozzallo si prepara a vivere una stagione da protagonista.

