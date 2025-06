Israele e Iran: il significato reale dell’escalation. Dai fatti all’opinione, di Rita Faletti

L’operazione militare condotta da Israele nella notte tra il 13 e il 14 e proseguita nel pomeriggio contro obiettivi militari iraniani, centrali di lavorazione dell’uranio, il principale a Natanz, fabbriche di missili balistici e contro la capitale Teheran, non è un atto di guerra ma un’azione di contenimento mirata a sabotare il programma nucleare della Repubblica islamica. “Nessuna ambiguità: l’Iran non può avere la bomba atomica”, ha detto il ministro degli Esteri Tajani in audizione alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato, “ma il nostro governo sarà in prima linea per favorire la de-escalation.” L’intelligence israeliana ha definito i raid “preventivi”, spiegando che l’accelerazione del programma nucleare iraniano consentirebbe di avere, a breve, abbastanza materiale fissile per 10 bombe nucleari e di oltre 2000 missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo. Una minaccia esistenziale per lo Stato ebraico, confermata dalla Repubblica degli ayatollah che da anni proclama apertamente la volontà di cancellare Israele dalla carta geografica. Non solo a parole. Teheran finanzia arma e coordina attori non statali in sei teatri operativi: Gaza (Hamas), Libano (Hezbollah), Cisgiordania (cellule del jihad islamico), Siria (milizie sciite), Yemen (houthi) e Iraq (Kataib Hezbollah, Harakat al-Nujaba). Soggetti che non rappresentano solo un rischio per la sicurezza israeliana, ma agiscono come strumenti di proiezione del potere iraniano nella regione. Un potere aggressivo che allarma i paesi del Golfo che già nel 1979, quando entrò in vigore la Costituzione teocratica voluta da Khomeini e invano osteggiata da buona parte del clero sciita, temevano le conseguenze del nazionalismo iraniano, l’esaltazione del martirio come precetto e l’oltranzismo religioso espresso nell’intenzione di invadere l’Arabia saudita per riportare la Mecca e Medina sotto il controllo della “vera fede”. Ma oggi il punto di svolta è il programma nucleare di Teheran, giudicato altamente pericoloso dall’AIEA che ha documentato, ancora una volta, le violazioni iraniane sul tema dell’arricchimento dell’uranio. Teheran ha risposto che intende proseguire e Israele ha scelto di agire con l’obiettivo di prevenire. Un atto politico dunque, che pone al centro un termine usato spesso e superficialmente a sproposito: escalation. Quando c’è di mezzo Israele, la certezza annulla ogni dubbio: Israele è l’aggressore, il colpevole, l’agente destabilizzatore, il guerrafondaio. Eppure, se esiste la volontà di guardare alla realtà dei fatti con onestà e lucidità, non si può non riconoscere che l’escalation non inizia mai a Tel Aviv ma a Teheran. E’ legittimo discutere delle scelte di Israele a Gaza, dell’ostinazione di Netanyahu, delle uccisioni e delle sofferenze di tanti civili innocenti, ma su una cosa non si può non essere d’accordo: il rischio di un Iran nucleare nello scacchiere mediorientale. Un rischio di cui i Paesi arabi e la Turchia sono consapevoli e che conferisce alla condanna da essi espressa contro l’attacco israeliano un valore poco più che formale, lungi dal trasformarsi in un fronte musulmano contro “l’entità sionista”. Una condanna che nasconde piuttosto l’auspicio della sconfitta di un regime fanatico e pericoloso benché indebolito e inviso a una grossa parte di iraniani. Anche Putin e Xi Jinping, preoccupati per le conseguenze che una eventuale sconfitta del loro alleato iraniano potrebbe causare ai loro interessi, hanno sollecitato Israele a “cessare ogni provocazione militare” e offerto di mediare in un dialogo tra le parti, precisando però di voler rimanere fuori dal conflitto. L’Occidente continua a difendere l’unico pilastro della democrazia in Medioriente e la superpotenza americana sostiene Israele di cui ha elogiato la strategia adottata, avvertendo l’Iran che un attacco alle basi americane nella regione determinerebbe interventi pesanti da parte degli Stati Uniti. Per concludere: chi accusa Israele di “escalation” confonde la causa con l’effetto. La vera minaccia alla stabilità della regione e del mondo non è la reazione israeliana, ma la prospettiva concreta che un regime fanatico possa dotarsi di armi nucleari.

