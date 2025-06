Monterosso Almo si prepara a celebrare la Natività di San Giovanni Battista: al via i solenni festeggiamenti

Monterosso Almo – Un momento atteso con devozione e partecipazione dall’intera comunità monterossana: iniziano oggi i Solenni Festeggiamenti della Natività di San Giovanni Battista, Patrono e Protettore di Monterosso Almo. L’evento segna l’apertura del Solenne Ottavario, cuore delle celebrazioni religiose e popolari dedicate al Santo.

Alle ore 19.30, presso il Santuario, si terrà la Celebrazione Eucaristica, primo atto ufficiale di un programma ricco di spiritualità e tradizione.

A seguire, alle ore 20.30, l’intero paese si raccoglierà attorno a uno dei momenti più emozionanti e simbolici: la solenne “Nisciuta” del Simulacro della Santa Patrona Maria SS. Addolorata. Il suono festoso delle campane di tutte le chiese del paese e lo sparo di 21 colpi a cannone daranno l’annuncio ufficiale dell’inizio dell’Ottavario, in un’atmosfera suggestiva che fonde fede, storia e identità popolare. La processione si snoderà per le vie principali del centro storico: Piazza Sant’Antonio, Via Roma, Via Acquasanta, Corso Umberto, fino a raggiungere Piazza San Giovanni e la Chiesa dedicata al Santo Patrono. La comunità accompagnerà il simulacro con canti e preghiere.

I festeggiamenti proseguiranno nei giorni seguenti con momenti liturgici, eventi culturali e tradizionali che culmineranno nella giornata della Natività del Battista, il 24 giugno.

La festa di San Giovanni Battista a Monterosso Almo rappresenta non solo un appuntamento religioso, ma anche una straordinaria occasione di coesione comunitaria e riscoperta del patrimonio spirituale e culturale del borgo ibleo, tra i più belli d’Italia.

