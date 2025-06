Forza Italia Pozzallo: allarme su tagli alle ore di assistenza per alunni disabili

Pozzallo – Forza Italia Pozzallo esprime forte preoccupazione in merito a diverse segnalazioni ricevute da genitori di bambini e ragazzi con disabilità, che denunciano presunte anomalie nella redazione dei GLO (Gruppi di Lavoro Operativo) finali e nella determinazione delle ore di assistenza specialistica per il prossimo anno scolastico. Il partito teme una grave lesione dei diritti fondamentali all’inclusione scolastica.

Le criticità sollevate riguardano in particolare una sospetta “ingerenza” da parte del Comune nel processo di definizione delle ore di ASACOM (assistenza autonomia e comunicazione). Secondo le segnalazioni, la quantificazione di queste ore, essenziali per garantire un’adeguata integrazione, farebbe riferimento all’interno del GLO a un verbale di provenienza comunale.

Ciò che desta maggiore allarme è la drastica e immotivata riduzione delle ore di assistenza: per molti bambini, le 15 ore precedentemente garantite sarebbero state diminuite a 10, spesso senza alcuna chiara spiegazione o giustificazione pedagogica documentata nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Forza Italia sottolinea come questa prassi, se confermata, si porrebbe in netto contrasto con la natura e le finalità del GLO e del PEI, strumenti che dovrebbero basarsi esclusivamente sulle specifiche esigenze didattiche, educative, riabilitative e sociali dell’alunno, individuate attraverso una valutazione multidisciplinare, e non su logiche di bilancio o discrezionalità amministrativa.

Il partito ribadisce con fermezza che le problematiche di bilancio comunale non possono in alcun modo interferire con la corretta e completa redazione del PEI e con la conseguente assegnazione delle ore di supporto, in quanto il diritto costituzionalmente garantito all’educazione e all’inclusione non può essere subordinato a considerazioni finanziarie.

Forza Italia annuncia che vigilerà attentamente affinché tutte le procedure siano conformi alla normativa vigente, richiedendo massima trasparenza, tempestiva verifica di quanto segnalato e rigoroso rispetto delle disposizioni di legge.

Salva