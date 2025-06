Figc Ragusa. Tutto pronto per il Torneo delle Professioni

Ragusa – Sarà la prima volta di un torneo amatoriale sotto l’egida della Figc. A rendere possibile il “Torneo delle Professioni” è il comitato ibleo di Ragusa, che ha subito accolto positivamente l’idea e la volontà di alcuni ordini professionali della provincia di volersi confrontare in un torneo di calcio a 7, riservato alla categoria over 35. La rassegna si prepara ai nastri di partenza, precisamente a partire da giorno mercoledì 11 giugno, per poi continuare durante tutto il corso della stagione estiva. Le gare si svolgeranno in orario serale a Ragusa (19-21) presso un impianto di calcio a 7. Previsti i classici regolamenti federali, arbitraggi e qualificazioni playoff alle fasi finali. A parteciparvi, le categorie dell’ ordine degli ingegneri, avvocati, architetti, polizia, carabinieri, despar.

“Una novità – riferisce il delegato Gino Giacchi coadiuvato per l’occasione dal vice delegato Armando La Cognata – per la nostra provincia. Allargare il campo delle attività della federazione è fondamentale in qualsiasi settore, e questo genere di esigenza ha rappresentato un ulteriore stimolo di lavoro. C’è molto entusiasmo per la bella iniziativa giunta adesso al via”.

